20 התיכונים הטובים ביותר בישראל בשנת 2020

בית הספר התיכון שבו ילמדו ילדינו הוא אחת התחנות החשובות ביותר בחייהם, גם מבחינה רמת הלימודים כהכנה לצבא ולאוניברסיטה וגם מבחינה חברתית. בניגוד לרישום לבתי ספר יסודיים, שבו אנחנו כבולים פחות או יותר לאזור הגיאוגרפי שלנו, בהרשמה לבית ספר תיכון עומדות בפנינו יותר אפשרויות בחירה. אחת השיטות לקבל החלטה מושכלת בנושא הלימודים היא מדד מדלן לחינוך, פלטפורמה חכמה הכוללת מידע על הנכס וסביבתו. "בית הספר הוא אחד העוגנים המשמעותיים בקהילה ואחד משלושת הגורמים העיקריים בבחירת מקום המגורים", מסביר איתן זינגר, מנכ"ל מדלן ישראל. "כמו בתחום של בנייה עתידית בשכונה או מחירים, קשה לקבל מידע אמין או בהיר, מבלי לעבור בכמה מאגרי מידע ממשלתיים מסובכים. מדד מדלן לחינוך לוקח מידע של משרד החינוך, שקשה להגיע אליו ולהבין אותו, ומעבד אותו לתוצאה פשוטה להבנה ולקבלת החלטות". במקום הראשון בדירוג 20 התיכונים הטובים בישראל נמצא בית ספר דרוזי - בית הספר למדעים ומנהיגות דרכא, בירכא שבצפון. יש לציין, שבית הספר שכבש את ראש הרשימה עם 100% זכאים לבגרות ו-100% תלמידים שניגשו לבגרויות של 5 יחידות באנגלית ובמתמטיקה, אפילו לא הופיע בדירוג הקודם של 2019. חוץ ממנו, ברשימה נמצאים 5 בתי ספר ממלכתיים (חילוניים), 4 בתי ספר של המגזר הערבי ולא פחות מ-10 בתי ספר ממלכתיים-דתיים – מחצית מהרשימה. 7 בתי ספר מתוך ה-20 הופיעו גם בדירוג של שנה שעברה ובסך הכול שמרו על הרמה הגבוהה, אם כי קיבלו השנה ציון מעט נמוך יותר. אל המדד של מדלן הוספנו נתונים שפרסם משרד החינוך באתר "שקיפות בחינוך", הנוגעים לטיב הקשר של התלמידים עם המורים, קבלת האחר והשונה ומעורבות באירועי אלימות בבית הספר. תיכון דרכא | צילום: גיל אליהו, TheMarker 1. מנהיגים ומנהיגות דרכא, ירכא מגזר: דרוזי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 200 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 61.8% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 100% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 100% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: ערבית לדרוזים: 93.48, פיסיקה: 88.77, כימיה: 89.12 ציון מדד מדלן לחינוך: 10 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 66% (ממוצע ארצי – 39%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 2% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 89% (ממוצע ארצי – 71%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 33.3 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 31,587 שקלים 2. הנדסאים, הרצליה מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 360 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 45.9% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 100% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 77.4% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: פיסיקה: 85.55, טכנולוגיה מוכללת: 88.55, מדעי המחשב: 92.18 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.7 (מדד מדלן 2019 – 9.9) ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 29.7 עלות לתלמיד במוסד לשנת הלימודים תשע"ח 2018 (הוצאה ממוצעת לתלמיד): 25,613 שקלים תיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים | צילום: ויקיפדיה 3. תיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 524 אחוז הזכאים לבגרות: 94.4% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 61.2% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 92.1% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 56.7% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: ביולוגיה: 95.64, גאוגרפיה: 84.54, מדעי המחשב: 92.5 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.7 (מדד מדלן 2019 – 10) לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 36% (ממוצע ארצי – 37%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 4% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 87% (ממוצע ארצי – 72%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 32.3 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 25,000 שקלים View this post on Instagram A post shared by AlQasemiAcademy (@alqasemiacademy) on Mar 2, 2019 at 12:08pm PST 4. עי"ס אלקאסמי, באקה אל גרביה מגזר: ערבי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 346 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 55.9% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 76.5% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 46.1% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: ביולוגיה: 91.55, כימיה: 89.94, עברית לביה"ס ערבי: 94.84 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.5 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 39% (ממוצע ארצי – 39%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 4% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 77% (ממוצע ארצי – 71%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 33 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 20,443 שקלים בית ספר עתיד למדעים, לוד | צילום: באדיבות בית הספר 5. עתיד למדעים, לוד מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 532 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 49.7% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 92.5% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 65.2% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: מדעי המחשב: 91.38, פיסיקה: 87.96, כימיה: 87.58 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.5 (מדד מדלן 2019 – 9.8) לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 31% (ממוצע ארצי – 37%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 3% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 85% (ממוצע ארצי – 72%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 30.3 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 26,481 שקלים בית ספר אלבשאאר למדעים בסחנין | צילום: מנהל אמיר חאג' 6. בית ספר אלבשאאר, סחנין מגזר: ערבי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 287 אחוז הזכאים לבגרות: 97.9% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 36.8% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 55.8% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 40% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: עברית לביה"ס ערבי: 91.8, פיסיקה: 83.8, כימיה: 86.5 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.5 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 58% (ממוצע ארצי – 42%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 5% (ממוצע ארצי – 7%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 90% (ממוצע ארצי – 74%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 25.6 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 24,801 שקלים יאסא - התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות | צילום: נטע מתוך ויקיפדיה 7. יאסא - התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, ירושלים מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 274 אחוז הזכאים לבגרות: 98.6% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 45.9% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 98.6% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 70.3% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: פיסיקה: 89.73, כימיה: 92.38, ביולוגיה: 90.73, תכנון ותכנות מערכות ציון מדד מדלן לחינוך: 9.4 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 64% (ממוצע ארצי – 42%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 1% (ממוצע ארצי – 7%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 97% (ממוצע ארצי – 74%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 25.7 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 25,023 שקלים אמ"ית גוש דן, רמת גן | צילום: יאיר הבר מתוך ויקיפדיה 8. אמ"ית גוש דן, רמת גן מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי דתי מספר תלמידים: 269 אחוז הזכאים לבגרות: 96.3% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 24.7% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 86.4% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 60.5% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 87.62, מדעי המחשב: 89.32, פיסיקה: 85.03 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.3 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 37% (ממוצע ארצי – 37%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 19% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 80% (ממוצע ארצי – 72%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 29.9 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 32,205 שקלים תורני ניסויי בנות פלך, ירושלים | צילום: חובב מתוך ויקיפדיה 9. תורני ניסויי בנות פלך, ירושלים מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי דתי מספר תלמידים: 194 אחוז הזכאים לבגרות: 95.6% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 50% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 91.2% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 35.3% 2 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 88.15, תנ"ך: 90.25 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.3 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 69% (ממוצע ארצי – 39%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 1% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 89% (ממוצע ארצי – 71%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 31.6 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 25,355 שקלים עתיד אלאהליה, אום אל פאחם | צילום: אתר בית הספר 10. עתיד אלאהליה, אום אל פאחם מגזר: ערבי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 602 אחוז הזכאים לבגרות: 94.7% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 44.2% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 58.9% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 31.1% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: ביולוגיה: 87.32, כימיה: 91.33, עברית לביה"ס ערבי: 90.43, פיסיקה: 87.88 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.3 (ציון מדד מדלן 2019 – 10) לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 27% (ממוצע ארצי – 42%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 7% (ממוצע ארצי – 7%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 68% (ממוצע ארצי – 74%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 33.4 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 26,893 שקלים אורתודוקסי ערבי, חיפה | צילום: אתר בית הספר 11. אורתודוקסי ערבי, חיפה מגזר: ערבי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 465 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 42% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 67.9% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 42.6% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: עברית לביה"ס ערבי: 91.36, מערכות ביוטכנולוגיה: 85.34, ביולוגיה: 87.08 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.2 (ציון מדד מדלן 2019 – 10) לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 19% (ממוצע ארצי – 39%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 8% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 77% (ממוצע ארצי – 71%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 34.4 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 27,414 שקלים פלך ע"ש רות קורמן, קריית עקרון | צילום: צילום בושם עזרא 12. פלך ע"ש רות קורמן, קריית עקרון מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי דתי מספר תלמידים: 191 אחוז הזכאים לבגרות: 96.1% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 39.2% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 82.4% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 35.3% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 88.64, תנ"ך: 86.8, ביולוגיה: 89.65 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.2 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 47% (ממוצע ארצי – 42%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 2% (ממוצע ארצי – 7%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 84% (ממוצע ארצי – 74%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 27.3 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 26,054 שקלים 13. ישיבת נוה שמואל, אפרתה מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי דתי מספר תלמידים: 212 אחוז הזכאים לבגרות: 95.5% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 34.3% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 88.1% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 46.3% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 86.5, היסטוריה: 90.2, פיסיקה: 89.58 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.2 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 42% (ממוצע ארצי – 37%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 8% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 88% (ממוצע ארצי – 72%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 34 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 41,660 שקלים חקלאי הכפר הירוק | צילום: אתר בית הספר 14. חקלאי הכפר הירוק, רמת השרון מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי מספר תלמידים: 1085 אחוז הזכאים לבגרות: 98% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 43.2% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 88.4% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 53.1% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: ביולוגיה: 95.38, פיסיקה: 88.89, מדעי המחשב: 92.22 ציון מדד מדלן לחינוך: 9.1 (מדד מדלן ל-2019 – 10) לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 40% (ממוצע ארצי – 37%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 5% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 92% (ממוצע ארצי – 72%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 32.7 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 22,653 שקלים 15. אולפנה לבנות, גבעת שמואל מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי-דתי מספר תלמידים: 291 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 43.6% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 83% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 37.2% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 87.6, ביולוגיה: 92.59, אמנות שימושית: 95.7, תקשורת וחברה: 81.6 ציון מדד מדלן לחינוך: 9 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 25% (ממוצע ארצי – 39%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 0% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 82% (ממוצע ארצי – 71%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 29.1 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 26,089 שקלים אולפנה תורנית חורב, ירושלים | צילום: אליהו ינאי 16. אולפנה תורנית חורב, ירושלים מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי-דתי מספר תלמידים: 379 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 34.7% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 85.6% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 35.6% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 89.46, תנ"ך: 91.38, כימיה: 88.32 ציון מדד מדלן לחינוך: 8.9 (מדד מדלן ל-2019 – 10) לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 34% (ממוצע ארצי – 37%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 2% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 92% (ממוצע ארצי – 72%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 31.7 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 22,459 שקלים אולפנת בני עקיבא אמנה, כפר סבא | צילום: נועם ורד 17. אולפנת בני עקיבא אמנה, כפר סבא מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי-דתי מספר תלמידים: 285 אחוז הזכאים לבגרות: 99% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 34.6% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 87.5% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 29.8% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 87.92, תנ"ך: 89.47, ביולוגיה: 93.96 ציון מדד מדלן לחינוך: 8.9 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 62% (ממוצע ארצי – 39%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 3% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 95% (ממוצע ארצי – 71%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 28.5 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 31,512 שקלים מדעי תורני כפר בתיה, רעננה | צילום: דניאל מתוך ויקיפדיה 18. אמי"ת מדעי תורני כפר בתיה רעננה מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי-דתי מספר תלמידים: 289 אחוז הזכאים לבגרות: 96.3% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 32.1% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 87.2% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 62.4% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 82.45, מדעי המחשב: 90, ביולוגיה: 88.24 ציון מדד מדלן לחינוך: 8.8 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 56% (ממוצע ארצי – 42%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 10% (ממוצע ארצי – 7%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ח): 84% (ממוצע ארצי – 74%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 26.3 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 36,455 שקלים תלמידות באולפנת אמי"ת גבעת שמואל 19. ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי-דתי מספר תלמידים: 404 אחוז הזכאים לבגרות: 95.2% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 23% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 70.6% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 43.7% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 81.87, תנ"ך: 90.96, מדעי המחשב: 89.28 ציון מדד מדלן לחינוך: 8.8 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 28% (ממוצע ארצי – 39%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 12% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ז): 80% (ממוצע ארצי – 71%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 33.7 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 26,866 שקלים אולפנת אמי"ת עירוני ו', חיפה | צילום: ניר ודל מתוך ויקיפדיה 20. אולפנת אמי"ת עירוני ו', חיפה מגזר: יהודי פיקוח: ממלכתי-דתי מספר תלמידים: 108 אחוז הזכאים לבגרות: 100% אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת: 26.5% אחוז הנושרים: 0.0 אחוז הניגשים ל-5 יחידות אנגלית: 64.7% אחוז הניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה: 32.4% 3 המקצועות המוגברים הכי פופולריים בבית הספר וממוצע הציונים בכל מקצוע: תושב"ע ותלמוד: 87.91, תנ"ך: 90.65, ביולוגיה: 84.67 ציון מדד מדלן לחינוך: 8.7 לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 47% (ממוצע ארצי – 37%) בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 0% (ממוצע ארצי – 8%). התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה (נתונים י'-י'ב, תשע"ו): 88% (ממוצע ארצי – 72%). ממוצע תלמידים בכיתה לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 27 עלות לתלמיד במוסד (הוצאה ממוצעת לתלמיד) לשנת הלימודים תשע"ח 2018: 40,715 שקלים {title}





