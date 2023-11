מורה יהודייה נאלצה להסתתר בכיתתה בבית ספר תיכון בקווינס, בזמן שמאות תלמידים השתוללו במסדרונות ודרשו לפטר אותה בעקבות השתתפותה בעצרת פרו-ישראלית. על פי הדיווח בניו יורק פוסט, "מאות ילדים גדשו את המסדרונות והשתוללו, קראו, קפצו, צעקו והניפו דגלי פלסטין או כרזות אחרות". בתיעודים שפורסמו מהמקרה, אפשר להבחין בהרס רב בחדרי השירותים. מורים אחרים בבית הספר, יחד עם שוטרים שהוזעקו למקום, מיהרו לנעול את דלת החדר שבו שהתה המורה.

במשך כמעט שעתיים מאות הילדים התפרעו במסדרונות בית הספר "הילקרסט". התלמידים גילו על אודות השתתפות המורה בעצרת שנערכה ב-9 באוקטובר, דרך תמונה שהעלתה לפייסבוק, ובה היא עומדת עם שלט שבו נכתב באנגלית: "אני עומדת לצד ישראל". במקביל גם נפוצו שמועות כי המורה "מתעללת במוסלמים" ואומרת שזה בסדר שילדים נהרגים בפלסטין. מורה אחר בבית הספר כינה את ההאשמות "שקר, במאת האחוזים". כרגע, לפחות שלושה תלמידים שארגנו את המהומה עומדים בפני השעיה מבית הספר.

The scene at Hillcrest High School in Queens as a Jewish teacher hid in her locked office for hours while students demanded she be fired for attending a pro-Israel rally. pic.twitter.com/jzVCEofvJS