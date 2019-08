חזרה לבית הספר 2019: סקירת תיקי בית ספר

תשמעו, זה לא הולך להיות קל. אם יש לכם ילדים בבית הספר, היכונו למכה ה-11: רכישת התיק. השפע עצום, המגוון רחב, והילדים לא באמת הולכים לעזור לכם במשימה. אז ניסינו להציע את עזרתנו הצנועה ולעשות קצת סדר במי מציע מה, כמה ואיך זה באמת מרגיש. קבלו סקירה על מה שיש לשוק הישראלי להציע ושיהיה לכולנו בהצלחה. קרביץ: לכל הילדים, לכל הגילאים, ובמיוחד לאלו שמטעינים קרביץ | צילום: יחסי ציבור ילדים אוהבים גימיקים. הורים אוהבים פרקטיקה. בקרביץ השנה בחרו לשלב בין השניים ולמצוא את דרך המלך בתוך שלל פריטים, תיקים ואקססוריז לתלמידים. בקולקציה העשירה שאפשר בקלות להתבלבל לשם מה נכנסנו תמצאו תיקי גב שכוללים תיק ייעודי לסוללת אופניים חשמליים (E-BIKE), תיקי STREET ART שמעוצבים שלל אמנות הרחוב, גרפיטי וקומיקס ובתוכם יציאת אוזניות ו-USB מובנה כמו גם כבל הטענה (ואלו מגיעים עם ערכת ציוד מתנה) ומטען ותיקי בד בהדפסים מקסימים שעשויים מ-100 אחוז בקבוקי פלסטיק ממוחזרים (PARKLAND ) . לילדים הצעירים יותר ישנם כמובן את תיקי ה-XBAG המיועדים לחיבור לעגלת נשיאה (לרוב מתאימים לכיתות א'-ב').

אנחנו ניסינו את תיק הגב של סטריט ארט. סוללת הגיבוי היא אכן גימיק חביב מאוד אבל לא היינו סומכים רק עליו, מה גם שלילד אסור להסתובב עם נייד בשטחי בית הספר. אנחנו במיוחד אהבנו את העיצובים המדליקים במיוחד ובעיקר את העובדה שמדובר בתיק מרווח להפליא, הכולל 2 תאים גדולים עם תא ייחודי ללפטופ, תא עליון קטן ו-3 תאים קדמיים. מחיר: 269 שקל. ברכישת התיק תקבלו גם ערכת ציוד מתנה. קל גב: תתכוננו, זה הולך להיות יום ארוך בחנות 38 שנים מאז הוקמה רשת "קל גב" והיא עדיין אחת הדומיננטיות בשוק עם מבחר אדיר של תיקים לכל הגילים והצרכים: מבתי ספר ועד תיקים לנסיעות, מחנאות ועוד. בין הפטנטים החדשים השנה תוצאו למצוא את טרול Supper Junior לילדים הצעירים מבית OUTDOOR REVOLUTION שכולל גלגלים גדולים במיוחד עם תא ייעודי ללפטופ. לתיקים שאינם מגיעים מחוברים לעגלה, ניתן לרכוש נשיאה שמותאמת למגוון התיקים בקולקצייה בזכות חיבור חכם (89 שקל). לילדים הגדולים יותר, ישנו דגם ה-XBAG, תיק אורטופי קל ומתרחב גם כן. כמו גם XD – קטיגוריה חדשה השנה המיועדת לתלמידי כיתות ג'-ז': כאן תוכלו למצוא תיקים אופנתיים יותר המחולקים לשני תאים גדולים, תא קדמי, שני כיסי צד, מערכת גב קלילה ועיצובים מדהימים (פנדה הוא החיים). מחירים נעים|: 119-279 שקל. קולקציית URBAN תתאים למתבגרים יותר שמסתובבים כבר עם לפטופים. בקולקצייה: תיקים שניתן לנתק אותם במידת הצורך – ובמקום להתהלך עם תיק גדול בכל יום, לקחת רק את התיק עם התא הייעודי ללאפטופ. מחירים נעים בין 139-249 שקל. בגזרת הגימיקים השווים, בת ה-10 נדלקה קשות על דגם DISNEY MM, בעל חלוקה נפלאה בתוכו, מערכת גב חצי אורתופדית, עשוי מבד עמיד בפני מים ובעיצוב מושלם מבית דיסני בשחור ובזהב. גם תיק זה ניתן להלבשה על עגלת הנשיאה במידת הצורך. עם קלמר תואם, הילדה מוכנה לפתוח את השנה. מודן: מרוב תיקים, לא רואים את היער רשת נוספת שחוגגת 36 שנים היא מודן ומלווה את תלמידי בית הספר לאורך שנים. התיק הנמכר ביותר ברשת הוא ה- ה- Smart Trolley שמיועד לתלמידי כיתות א'-ב': תיק טרולי חכם בעל פטנט רשום, שמאפשר הפרדה מלאה בין מערכת הגלגלים לבין התיק עצמו. הגב של התיק עוצב בדרך המשלבת רשת אגרונומית לאוורר, המאפשרת זרימה של אוויר. במגוון של תיקים יש תא תרמי, תא איכותי עטוף כולו בחומר Eva (המוכר מצידניות) המאפשר לשמור על מזון בצורה טובה יותר. התיק הוא קל ונוח לנשיאה לביה"ס, משקלו (ללא הטרול) הוא 940 גרם בלבד. אם הילדים שלכם חובבי סרטי אנימציה, הם ימצאו כאן שלל מותגים כמו: Frozen, מואנה, נסיכות דיסני, מיני מאוס, במבי, ספיידרמן, צבי הנינג'ה, cars, Hello Kitty כמו גם חד קרן ויובנטוס עם רונאלדו. אחד הגימיקים החמודים יותר הוא תיקי התלת מימד: תיק פרפרים שניתן להרגיש את הפרפרים בולטים בחזית של התיק למשל. אנחנו בדקנו את תיק הטרולי המנצח לילד בכיתה א', לצד תיק Explore של מודן שמתאים גם לילדים ביסודי וגם לכתות הגבוהות יותר. הסיבה: מצד אחד הוא מרווח ומצד שני לא ענק וכבד. יש לו גב מרופד וכתפיות רחבות ונוחות, חלל אחד גדול ושניים קטנים וגם שני כיסי רשת בצדדים לבקבוקי שתיה, שזה מאסט. התיק הזה יכול להתפצל לשניים – ואז הוא קומפקטי אפילו יותר. גם הדוגמא הצבעונית של סמלי "פיס" מאוד סולידית ויפה, למי שמאס בדמויות הממותגות או בצבעים הממוגדרים המבאסים. אחלה אופציה. התיק הגיע עם טושים צבעוניים נמחקים של פיילוט – הברקה שבזמננו נראתה כמו מדע דמיוני, ועם גירים בתצורת טושים לאחיזה וציור נוחים. אחלה גאדג'טים שיעשו לילדים כיף לחזור לבית הספר. מחירים: 199-279 שקל. להשיג: ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות, ברחבי הארץ. איסטפק: לילדים שטרולי כבר קטן עליהם איסטפק | צילום: יחסי ציבור מותג התיקים והמזוודות איסטפק מציע מבחר תיקי גב חזרה לבית הספר לבני נוער וסטודנטים תיקי גב עם תא אחד גדול + תא קדמי קטן מתאים לתיכוניסטים ותלמיד חטיבה תיק גב גדול עם תא פנימי מרופד למחשב נייד - מתאים לסטודנטים או לבוגרים שאוהבים ללכת עם תיק גב לעבודה, כמו גם פאוצ'ים בכל מיני דפוסים וכמה דגמים המתאימים לשימוש יומיומי. התיקים מצעים בצבעים חלקים ובמגוון הדפסים צבעוניים או מונוכרומטיים- כל אחד לפי גילו וטעמו האישי. כמעט את כל הדפוסים ניתן למצוא בכל הדגמים. קיבלנו את דגם PINNACLE כאשר היתרון הגדול של התיק הוא העיצוב המדליק שלו - לא מצועצע מדי, ומתאים מאוד לילדה שעולה לכיתה ד'. מכיל שלל כיסים ומקומות אכסון (כולל כיס מרופד למחשב נייד כך שגם אמא יכולה להשתמש). התיק נוח ואיכותי. מחיר 279.90 ₪ להשיג בחנויות התיקים. WeShoes: ייחודי ומתוק להפליא כמו דונאט הנעליים של weshoes רשת ההנעלה חוזרת לבית ספר ומציעה שלל תיקים חמודים להפליא בעיצובים קסומים ובמבצעים חביבים. בואו רק נגיד ככה: קרה לכם פעם שקניתם משהו לילד אבל עד שהגעתם הביתה כבר התחרטתם על המהלך וטשטשתם את הפריט לעצמכם? זה בדיוק מה שקרה לנו עם תיק הגב של המותג Doughnut (דונאט), שהיה מיועד לתלמידה העולה לכיתה ו', ששוכנעה והוכנעה שהיא תקבל כל תיק אחר שתרצה אם תשחרר את האחרון לאמא שלה, תלמידה בבית ספר של החיים עצמם. וממה כל כך התלהבנו? ראשית מדובר בתיק גב מאוד יפה, בנוסף הוא מאוד נוח לנשיאה על הגב ולא פחות חשוב: יש לו מלא תאי אחסון. הוא מרובע, אנחנו בחרנו בצבע ורוד מעושן (אבל הוא מגיע בשלל צבעים), יש תא אחד גדול הנסגר ברוכסן, כיס מרופד ללפטופ, ותא חיצוני הנסגר ברצועות. כמו כן, הוא בעל ידית אחיזה, כתפיות רחבות ומתכווננות והוא דוחה מים. מחיר: 251.90 שקל.

עד ה-15.8 ניתן לקבל 25 אחוז הנחה עם קוד קופון: bags25 באתר WeShoes פלפוט: תיקים נפלאים במחירים טובים. פלפוט | צילום: יחסי ציבור כשבחנו את סדרת התיקים של פלפוט גילינו מגוון די רציני, גם מבחינת העיצובים וגם מבחינת הגדלים: מתיקי גן ממותגים וחמודים ועד תיקים לגילאי היסודי ומעלה. גם ברמת העיצוב היה לנו מבחר גדול בין תיקים מאוד צבעוניים לסולידיים. הלכנו על משהו באמצע- בחרנו את התיק שלTooToo בעיצוב לא צבעוני מדי ולא סולידי מדי. היתרון הגדול הוא מספר התאים בתיק. החלוקה נראית נוחה והתאים גדולים, כך שאפשר להפריד בין הפלאפון , לקופסת האוכל, מקום ייעודי לבקבוק ותא לספרים והמחברות שהם עיקר העניין והכובד בעצם. מכיוון ששנת הלימודים לא החלה עוד, העמסנו על התיק ספרים משנה שעברה ונתנו לקטן לעשות סיבובים בבית. לא נשמעו תלונות מכיוונו ואף היה נראה שדי נוח לו, כנראה בזכות מערכת הגב הארגונומית של התיק. והמחיר? ממש הוגן לתיק שיכול לשמש לכמה שנים. המחיר: 139 ש"ח. להשיג: בחנויות הנבחרות. Miracase לבית ISTORE: לחובבי הייטק וקלאס ISTOR | צילום: יחסי ציבור

מלבד תיקים, חברת Miracase מייצרת מוצרי חשמל שונים כמו מטענים ניידים, מפצלים, רמקולים ועוד שלל גדג'טים. לכן, זה לא מאוד מפתיע שגם התיק שלה (nb-8065) מעוצב ונראה כמו מוצר טכנולוגי ומתקדם (למרות שבפועל יש בו רק תאים וריצ'רצ'ים). בניגוד ללא מעט תיקים, התיק של Miracase לא נפוח, להיפך, הוא צר והרוכסנים שלו נסתרים בתוכו, דבר שנותן לו מראה מהודק. כך, גם כשהוא מלא לגמרי, זה לא נראה כאילו מהלכים עם שריון על הגב. למרות ההידוק, יש בו שלושה תאים שונים: גדול – שבו גם ניתן להכניס מחשב של עד 15.6 אינץ',בינוני וקטן. בהמשך ישיר לנראות ההייטקיסטית שלו, גם מערכת הגב מתקדמת ונוחה, כזו שבאמת מאפשרת להסתובב במשך זמן ועם משקל גדול יחסית (אם לוקחים מחשב וציוד נלווה). בנוסף, לתיק יש רצועה שמאפשרת לחבר אותו לידית של טרולי, כיאה לקהל היעד של המצור. הייטקיסטי כבר אמרנו?

מחיר: 169.90 שקל. להשיג ברשת ISTORE. דיסני: מעריצי ספיידרמן ושות', זה היום שלכם דיסני | צילום: יחסי ציבור בקולקציית תיקי הגב החדשה של MARVEL ארבעה עיצובים, יפים ומקוריים יותר מסתם הדפסה של דמות על התיק. התיק לא ענק וכבד מצד אחד, אבל כן מרווח ומאפשר מגוון שימושים מצד שני. יש לו תא יעודי ללפטופ וכיס עליון מרופד למדיה, תא מרכזי ותא קדמי ושני כיסי צד שאפשר לסגור בעזרת סקוצ'. מערכת הגב חצי אורתופדית והתיק עשוי מבד עמיד למים. מחיר מומלץ לצרכן: 279 שקל. אגב, אם אתם רוצים את החבילה כולה: בקולקציית הציוד הלימודי של דיסני קלמרים תואמים לתיקים, קלסרים, תיקיות, לוח מחיק, מחברות ואפילו כלי כתיבה – כולם ממותגים. Billabong: לגול-שים שמבינים עניין בילבונג | צילום: יחסי ציבור יש מותגים שמשדרים איכות, ניסיון וותק אבל פחות תמצאו שם גרוביות וערימות של קול. בילבונג האוסטרלית נוטפת סקס אפיל לכל אדם, בלי קשר להיותו גולש. בקולקצית החזרה לבית הספר תוכלו למצוא תיקי גב פונקציונאליים במראה סופר אופנתי וגברי בהחלט, בצבעוניות של שחור, אפור וכחול. הווייב היסטרי והאיכות לא יורדת ממנו. לתלמידי תיכון שמתהלכים בביטחון.

מחיר: 149-499.90 שקל. להשיג: בסניפי הרשת. METRO CITY: מותגים, מותגים, מותגים מטרו סיטי | צילום: יחסי ציבור רשת METRO CITY שהוקמה בשנת 2009 היא רשת אופנה המתמקדת בייבוא ומכירת המותגים העכשוויים והטרנדיים ביותר בעולם בתחום האופנה. מניסיון, קולקציית המותגים היא פחות מומלצת ללימודים אבל מודים שהתיק לבית ITALY SUPREME לגמרי עומד במבחן. תיק גב איכותי ונחשק, בעיצוב צבאי משהו, ומעוטר בלוגו המפורסם (בינינו, לחובבי הז'אנר, אנחנו יכולנו לוותר על הפרסומת המטורפת על הגב) אבל התיק איכותי בהחלט. למתבגרים בייחוד. עוד בקולקציות: תיקי FILA, ADIDAS, DIESEL, ועוד. מחיר: 450 שקל. להשיג: ברשת חנויות 'METRO CITY' ברחבי הארץ ובחנות האונליין. רשת H&O: עושים את העבודה בלי להתחכם H&O | צילום: יחסי ציבור

הרשת מציעה את מותג JUST (ג'סט), במסגרתו תוכלו למצוא תיק מתרחב (תיקי גב המתרחבים בעזרת רוכסן שמגדילים את הנפח ב 25% (לעוד 5 ס"מ לערך) ותיק מתפרק - 2 ב-1: תיק גב בעל 4 תאים שניתן לפרק בשעת הצורך באמצעות רוכסן פנימי לשני תיקי גב בעלי 2 תאים כל אחד. כולל כיסים לבקבוקים, כיס קידמי עם אורגנייזר, תא אלסטי למחשב, גב עם רשת אנטומית, תא אחסון קטן ליד ידית האחיזה שמתאים למטען, פלאפון וכו ועשוי מחומר מבודד. לצד תיקי גב ממותגים של דיסני עם דמויות מיקי מאוס ומיני מאוס במגוון הדפסים. בדקנו את התיק המתפרק והענקנו אותו ללקוח: בחורצ'יק בן 7 ותראו, הלקוח תמיד צודק. ובמקרה הזה הלקוח הסתכל על התיק, פתח את שלל הרוכסנים, פתח את כל התאים (כולל התא למחשב ותא האחסון הקטן ליד הידית שמתאים למטען), וקבע שמהיום זה התיק שלו. לא עזרו הטענות שבית הספר יתחיל רק בעוד כמה שבועות. הוא הולך איתו לכל מקום. והוא צודק. יש בתיק הזה מקומות אחסון למכביר, ואפשרות מצוינת לפרק אותו לשני תיקים קטנים יותר. הכתפיות נוחות וניתנות להתאמה, וניכר שהילד אהב את התחושה על הגב שלו. והמחיר סביר בהחלט. מחירים: תיקי ביה"ס JUST (מתרחב או מתפרק) : 169.90 שקל, תיקי גב ממותגים של דיסני מיקי מאוס ומיני מאוס : 49.9 שקל, תיק גן (מותג דיסני): 29.9 שקל. להשיג: בסניפי הרשת. FILA: להשלמת הלוק הממותג FILA | צילום: יחסי ציבור



זה כבר שנים שהמותג קיים אבל מרגיש שהשנה הוא עשה קאמבק מטורף במיוחד סביב סניקרס הפלטפורמה שכל בת 10 מסתובבת איתם. מכל מקום, קולקציית התיקים מיועדים לתלמידים הבוגרים יותר מכיוון שאינה אורתופדית ולא מחולקת למספר תאים מפנק. התיק מגיע עם שני רוכסנים, תא מרווח ומקום לבקבוק מים. בת ה-11 עפה על התיק כמובן וככל הנראה תשתמש בו לחוגים השונים או כתיק שני לימים קצרים במיוחד. תיק גב: 199.90-219.90 שקל. 149.90-179.90 שקל. להשיג: בfoot locker ובאתר פקטורי 54. KANKAN: לסטודנטים שמבינים בדיזיין KANKAN | צילום: יחסי ציבור ואם כבר דיברנו על כמה קוליות אפשר להיות, חכו שתראו את הדגמים החדשים לבית Fjällräven & Kånken אם כי כבר נסייג ונאמר: לא מדובר בתיקי לימודים פר אקסלנס. אלו מיועדים לסטודנטים, או לימים קלילים במיוחד בתיכון למשל בהם מתהלכים רק עם לפטופים ושיק. המותג האייקוני משיק את סדרת ART – קולקצייה שעוצבה על ידי שני אמנים שבדים (מעצב רהיטים ומאיירת) והוא יפהפה וייחודי. שני דגמים נוספים מקולקציית ריינבואו מציעים צבעוניות עזה של כחול וסגול עם רצועות וידיות בכל צבעי הקשת. המחירים של קנקן, האיכות נהדרת, לא לתלמידי יסודי כמובן.

מחיר: דגם מיני 369 שקל. קלאסי: 449 שקל. להשיג: כאן ובחנויות נבחרות ברחבי הארץ YOLO: לחובבי הגימיק והביוטי YOLO | צילום: יחסי ציבור רשת יולו מתמחה באקססוריז מקסימים לילדים אבל פה ושם גם תמצאו תיקים חמודים להפליא. בקולקצייה שעוצבה בשילוב עם מותג קל גב במיוחד לרשת תמצאו ילקוט XBAG – ילקוט אורתופדי מתרחב הכולל חיבור לידית נשיאה שנמכרת בנפרד ותיק גב 2 ב-1 בעיצובי יוניקורן וכדורגל. חמוד ואיכותי. מחירים: 199-259 שקל. להשיג: ברשת יולו VANS: איכותי ולא מצועצע VANS | צילום: יחסי ציבור להורים שסולדים מכל תיקי הסופר על למיניהם, תיקי המותגים המצועצעים או המזוודות על גלגלים, מצאנו תיק בית ספר קלאסי, חלק ופונקציונאלי מבית VANS. יש לו תא אחד גדול לספרים ומחברות ועוד תא חיצוני שיכול לשמש לתיק אוכל ופיצ'פקס. הוא עשוי מפוליאסטר, חזק ונוח לנשיאה על הגב. יש לו גם תא פנימי שיכול לאחסן מחשב נייד והוא בגודל 22 ליטר. חלק משעמם אתכם? הוא מגיע במספר דגמים חלקים ומספר הדפסים גיאומטריים כמו הדפס בדוגמת נמר אדמדם או ריבועים אפורים, אבל בנגיעות עדינות ובסטייל גדול. מחיר: 159.90 שקל. להשיג בחנויות ואנס ובחנויות התיקים המבחרות. אתר עזריאליקום עזריאלי | צילום: יחסי ציבור לצד שלל מותגים שנמכרים במחירים מוזלים, מצאנו כמה מתיקי הגן היותר שווים שיש. תיק עטלף מבית pick&pack, תיק פאייטים, תיקי חיות של SKIP HOP, תיקי גן מבית היידי. מי שרוצה להזמין אונליין את המותגים השווים במחירים נמוכים, מוזמן לקפוץ לביקור בלי הדוחק. אנחנו בעיקר התלהבנו מתיק העטלף המעלף והאיכותי. המחיר בהתאם: 139 שקל. להשיג: עזריאליקום שילב: לפעוטות ובעיקר להורים שלהם שילב | צילום: יחסי ציבור בואו נדבר רגע על תיקי גן. למי הם באמת מיועדים? בסופו של יום, הם שילוב של שני קונספטים מקבילים: עליהם להיות בעיצוב נאיבי לטובת הילד, אבל עם שיק מרשים כדי שההורים יסחבו אותו. קולקציית התיקים של שילב היא פשוט מתוקה ועומדת במטרה: בצבעוניות מקסימה אבל בלי יותר מדי פיצ'רים מיותרים. התיק עצמו גדול יחסית לתיק גן, גם הכתפיות שלו ארוכות מאוד ורחבות מדי – ובניגוד לתיקים גדולים אחרים אין לו גב אורתופדי. אבל (ויש אבל חשוב!), התיק שיקי מאוד ובול בגודל המתאים כדי לטייל אחר הצהרים עם ההורים (להלן הסוחבים), בלי שיפגע להם בלוק – יש בו בדיוק את כל מה שצריך: תא מרכזי גדול (עם כיס אחורי בפנים), תא קדמי ושני תאי צד לבקבוקים. ככה שבתור אמא די התלהבתי ללכת אתו לקניון, בלי לעורר חשד ששדדתי לילדה את הילקוט. מחיר: 39.90 שקל. להשיג: ברשת חנויות שילב. עידן 2000: מחירים זולים, תמורה הוגנת עידן 2000 | צילום: יחסי ציבור ברשת הצעצועים תוכלו למצוא תיקי בית ספר ב 29.90 שקלים. התיקים בעלי תא אחסון גדול ותא קטן למפתחות – מה שמתאים במיוחד כתיק נוסף לתלמידים מכיתה ד' ומעלה. עוד ברשת: הנחות באפליקציה על תיקי מותגים כמו אדידס ונייק ב 79.90 שקלים וכן תיקים אורתופדים כמו למשל של ספיידרמן ב 159.90 שקלים עם עגלה מובנית. את ההטבות ניתן לראות באפליקציה של עידן 2000





