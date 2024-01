תחקיר שפרסם הבוקר (רביעי) ארגון זכויות האדם UNWATCH חושף כי בזמן טבח ה-7 באוקטובר, מורי אונר"א ברצועת עזה שיבחו וחגגו את המתרחש בתכתובות בקבוצת טלגרם. בין השאר, המורים המועסקים בסוכנות האו"ם לסיוע לפליטים הפלסטינים כינו את המחבלים "גיבורים", היללו את החינוך שקיבלו, ושיתפו תמונות של ישראלים הרוגים וחטופים.

המורה וואסים אולא, שמשתף בקבוצה מידע על המשכורת שמועברת למורים מטעם משרד החינוך של אונר"א בעזה, קרא להרוג ישראלים ושיבח את הטבח. כך, רגעים לאחר שהודיע כי "המשכורות יועברו ביום ראשון", הוא שיתף סרטון המפאר את מתקפת חמאס. אולה גם האדיר את המחבל אקראן אבו חסן, ממבצעי טבח 7 באוקטובר, וכינה אותו "שהיד קסאמי, חבר ואח". הוא התפלל ש"אללה יכניס אותו לגן עדן ללא שיפוט".

Meet UNRWA teacher Waseem Ula. He runs a chat for 3,000 UNRWA teachers: https://t.co/0ECeat8qr2 His username: “Handsome” (أ. وسيم).



Ula posts info on salaries from UNRWA Gaza education chief Sami Abu Kamil.



He also calls to kill Israelis, and glorifies the Oct. 7th massacre. pic.twitter.com/zK8vahbmW3 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) January 10, 2024

מורה נוסף, עבדאללה מחג'ז, דחק באזרחי עזה שלא להקשיב לאזהרות להתרחק מאזורים מסוימים ברצועת עזה ולשמש במקום כמגן אנושי. המורה שאטה חוסאם אל נאווג'ה איחלה למחבלים "שאללה יעניק להם ניצחון" למראה תמונות הטבח, בזמן שעמיתתה לארגון צהלה: "הם הניקו את הג'יהאד בחלב אימם".

במקביל, מנהלת בית הספר של אונר"א, אימאן חסן, הצדיקה את הטבח והגדירה אותו כ"השבת הזכויות הפלסטיניות". במקרה אחר, ראוויה הלס, מנהלת מרכז ההדרכה של הארגון בח'אן יונס, האדירה את המחבלים שלקחו חלק בטבח וכינתה אותם "גיבורים".

6/ Hours into the October 7th Hamas massacre, this @UNRWA teacher glorified terrorist Akran Abu Hasanen as a “Qassami martyr,” “friend” & “brother.” He prayed to Allah to “admit him to paradise without judgment.”

https://t.co/68DSr2r4Iy



The terrorist: https://t.co/ryMR1hkQyQ pic.twitter.com/4Tz5dKlVEK — Hillel Neuer (@HillelNeuer) January 10, 2024

עוד נחשף בתחקיר כי מורה לאנגלית בשם אסמה רפיק קוהיל צפתה בשידור החי ואף הוסיפה לבבות. מנהלת בית ספר נוספת כתבה: "ברוכים הבאים לחודש אוקטובר הגדול".

קבוצת הטלגרם נועדה לתמוך במורי אונר"א ומכילה עשרות קבצים עם שמות צוותי אונר"א, מספרי זהות, לוחות זמנים וחומרי לימוד. בנוסף, מורי אונר"א משתפים בה באופן קבוע סרטונים, תמונות והודעות המסיתות לטרור וחוגגים בגלוי את טבח 7 באוקטובר.

בדיווחים קודמים ובעדויות אחרונות בפני הקונגרס האמריקני והבונדסטאג הגרמני, UN Watch תיעד כיצד מורים של אונר"א מלמדים באופן שיטתי ילדים פלסטינים לקדם טרור ואנטישמיות. הלל נוייר, מנכ"ל ארגון UN Watch שערך את התחקיר, אמר: "זוהי אמנות ההסתה של מורי אונר"א לטרור הג'יהאדי".