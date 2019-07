התפתחות טרגית במבצע החיפוש אחר הרב ראובן באומן (35): רשויות החוק בווירג'יניה מדווחות כי מתנדבים ככל הנראה איתרו את גופתו אחרי כמעט שבוע של סריקות באזור רצועת החוף של פולס קייפּ. כלי התקשורת מדווחים כי הרב באומן, מורה בישיבת "תורה חיים", אשר בנורפוק (דרום-מזרח וירג'יניה), נעלם במי האוקיינוס האטלנטי אחרי שקפץ לחלץ את אחד התלמידים שלו מטביעה. הרב קפץ למים ביום שלישי שעבר בשביל לסייע לנער (13) שנתקע בזרם סחף ועל פי הדיווחים, הצליח לחלץ אותו מן המים. למרות זאת, הוא ככל הנראה נתקע בזרם בעצמו ונעלם במי האוקיינוס. הנער שהה ברצועת החוף עם יותר מ-20 אנשים כחלק ממחנה קיץ של בני הישיבה. כוחות ההצלה סרקו את אזור רצועת החוף באמצעות אופנועי ים, סירות ומסוקים. כמו כן, עשרות מתנדבים השתתפו במבצע החיפוש, הכוללים קרובי משפחה וחברים של האב ל-5. כוחות ההצלה השהו את מאמצי החיפוש כעבור יממה, אך המבצע נמשך והובל על ידי ארגון Misaskim, ארגון ללא מטרות רווח ממרילנד אשר מסייע לבני הקהילה היהודית בהתמודדות עם אסונות. אמש, בשעות הצהריים, מסתמן שהם איתרו את גופתו של הרב. Police find body believed to be rabbi who saved student from drowning https://t.co/amBSDWynXb pic.twitter.com/AaLLO8ZV0f — New York Post (@nypost) July 15, 2019 כוחות המשטרה של עיירת וירג'יניה ביץ' התייחסו לדיווחים בהודעה לתקשורת בה נכתב: "ביום ראשון, ה-14 ביולי, בסביבות השעה 14:15, גופה נמצאה באזור פולס קייפּ – ככל הנראה של השחיין הנעדר. מומחה לרפואה משפטית יאשר את זהותו מאוחר יותר ביום שני". {title}





