חקירת מות הפעוטה שנפלה מקרוז של חברת הספנות "רויאל קריביאן" נמצאת רק בתחילתה, אך חוקרי המשטרה מבהירים כבר עכשיו שהם אינם שוללים את האפשרות שלא מדובר בתאונה טרגית, אלא ברצח. הטרגדיה האיומה התרחשה שלשום בשעות הבוקר, כאשר נטען כי סב שהחזיק את נכדתו בת השנה וחצי על אדן חלון בקומה ה-11 של הספינה, איבד את אחיזתו בה והיא נפלה למותה מגובה של 45 מטרים. באותה עת הספינה עגנה בנמל בסאן חואן שבפורטו ריקו, כך שהפעוטה, קלואי, נחתה על בטון ולצוות הרפואי שמיהר לטפל בה לא נותר אלא לקבוע את מותה. "יש מספר אפשרויות, ייתכן שזה היה רצח", אמר חוזה סאנצ'ז, ראש מחלקת הרצח של משטרת סאן חואן, בריאיון לדיילי מייל הבריטי. "ייתכן גם שזו הייתה תאומה. כרגע אנו בשלבים ראשונים של החקירה, לא שללנו אף אפשרות עדיין. אנו עושים חקירה מקצועית ויסודית של פרטי האירוע כדי להסביר את מותה של הילדה הקטנה הזו. כשוטרים, החובה שלנו היא לקורבן". Family of toddler who fell to death on cruise denies grandfather dropped her https://t.co/AZ2iBtEJBX pic.twitter.com/jRH7H4GRjK — New York Post (@nypost) July 10, 2019

בתחילה נטען על ידי החוקרים כי הסב החזיק את נכדתו קצת מעבר לאדן החלון על מנת להראות לה את הנוף, ותוך כדי כך שסיכן את חייה הוא איבד את אחיזתו. אולם, משפחת הפעוטה טוענת בתוקף כי זה ממש לא היה המקרה, שהסב לא ניסה כלל לסכן את חייה ושמותה של קלואי הוא תוצאה של רשלנות חברת הספנות. "זה לא מקרה מייקל ג'קסון, בו הוא לקח את את הילדה מחוץ לחלון ונופף בה", אמר עורך הדין של המשפחה, מייקל ווינקלמן. עורך הדין אמר כי הסב, סלבטור "סאם" אנלו, היה "בפארק המים על הספינה, שמעוצב לילדים -ילדים אמורים להיות שם. יש קיר שלם של חלונות זכוכית והסבא חשב שהחלון הזה סגור. מתברר שהנוסעים יכולים לפתוח את החלונות הללו. אז יש לך קיר של חלונות עם חור נסתר אחד", אמר ווינקלמן. לטענתו, מבלי לדעת את זה, הסבא ממקם את קלואי על המעקה לפני קיר החלונות והפעוטה התכוונה לדפוק על הזכוכית שלא באמת הייתה שם, בדיוק כמו שעושים צופים של משחקי הוקי. "הדבר הבא שהוא רואה, זה שהיא איננה", אמר עורך הדין לאחר שדיבר עם הסב. לדבריו, מדבור בתאונה שהייתה יכולה להימנע בקלות. עוד דווח כי הסב נכנס להיסטריה קשה ונאלץ לקבל סמי הרגעה שטשטשו אותו. לדברי עדים, הוא דיבר על כך שקלואי רק רצתה לדפוק על החלון כמו במשחק הוקי. PICTURED: Indiana toddler who fell 150ft to her death from cruise ship https://t.co/KB7J7RbQhC pic.twitter.com/OLqJFhLMfW — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) July 8, 2019 "ילדים שנופלים מחלונות זה לא דבר חדש", אמר ווינקלמן. "יש חוקים פדרליים וסטנדרטים שנועדו ספציפית למנוע מקרים כאלה - דברים כמו שימוש במסכים, שימוש ברשתות, דברים כמו הגבלת המקום שאליו יכול החלון להיפתח". ווינקלמן מבהיר שהוא יעשה כל שביכולתו לגרום לחברת הספנות לשאת באחריות ושמטרתו הבאה היא להשיג את צילומי האבטחה על מנת שאלה יוכיחו כי הסב לא התכוון לסכן את חייה של הילדה ולא נופף בה מעבר לחלן בידיעה שאין זכוכית. בהצהרה רשמית שנמסרה שלשום מחברת רויאל קריביאן נאמר שאין בכוונתה להגיב לאירוע הטרגי מתוך כבוד לפרטיות המשפחה. "אנו עצובים מאוד מהמקרה הטרגי שהתרחש ולבינו יוצא אל המשפחה. צוות הטיפול שלנו זמין לסייע למשפחה בכל דבר שיצטרכו". {title}





