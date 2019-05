נוסע במטוס שעלה באש במוסקווה תיעד את מלכודת המוות מבפנים

לילה קשה ברוסיה, עם דיווחים מתפתחים על האסון שנגרם בעת שמטוס של חברת אירופלוט, חברת התעופה הלאומית של רוסיה, ביצע נחיתת חירום במוסקווה בעוד המטוס עולה באש. על המטוס היו 78 נוסעים ואנשי צוות. בתחילה דווח כי 13 נוסעים נהרגו באסון, אך בשעות האחרונות עודכן כי מניין ההרוגים עלה כבר ל-41, ביניהם ככל הנראה שני ילדים ואיש צוות. צילומים שונים מזירת האירוע פורסמו באתרי החדשות וברשתות החברתיות, אך כעת מתפרסם גם תיעוד נוסף קשה יותר, של נוסע שצילם את האירוע הנורא מתוך המטוס. בסרטון ניתן לראות את הלהבות שעוטפות את המטוס ולשמוע את זעקות הנוסעים המבוהלים. ברגע שהמטוס הגיע לעצירה מלאה על המסלול, נוסעים ברחו ממנו במהירות באמצעות המגלשות שיצאו מיציאות החירום. עובדי נמל התעופה שהיו עדים לאירוע ונוסעים ששהו בקרבת מקום, תיעדו כיצד הנוסעים נסו על נפשם. לפי הדיווחים מעבר לים, המטוס, שככל הנראה היה בדרכו לעיר מורמנסק, חווה כשל טכני עליו דיווחו הטייסים ולאחר מכן הם שבו על עקבותיהם לנחיתת חירום. עדיין לא פורסמה סיבה רשמית למה שגרם לאסון הקשה, אך כן דווח על ידי סוכנות החדשות הרוסית Interfax כי התקשורת אבדה עם המטוס לאחר פגיעת ברק ישירה וזה מה שגרם לטייסים להחליט לחזור חזרה. #BREAKING: At least 12 people are reportedly dead after a burning #Russian plane crash landed at a #Moscow airport. #Russiapic.twitter.com/A1kLa3fBlr — The Hawks (@TheHawksOps) May 5, 2019

Forty-one people reported killed after Russian passenger plane crash-lands in Moscow. More here: https://t.co/qL6yAywyvG pic.twitter.com/LaKZnV3ZO2 — Reuters Top News (@Reuters) May 6, 2019 Death toll in fiery Russian plane crash climbs to 41 https://t.co/X9oOe42mps pic.twitter.com/jpReZUx5uF — ThoroughWiz ! (@ThoroughWiz) May 5, 2019 כאמור, 37 אנשים (ביניהם 4 אנשי צוות) שרדו את האסון, כאשר בהצהרה רשמית מטעם חברת אירופלוט נמסרה רשימה חלקית של 33 שורדים, כולל 5 נוסעים שהובהלו לבי"ח מקומי. לדברי החברה, פינוי המטוס התבצע בתוך 55 שניות. "הצוות עשה כל שביכולתו להציל נוסעים ולתת סיוע חירום למעורבים", נאמר בהצהרה אחת. "למרבה הטרגדיה, הם לא הצליחו להציל את כל מי שהיה על המטוס", נאמר בהצהרה אחרת. עם זאת, הודגש כי הקפטן של המטוס היה האחרון לנטוש. ממשרד החוץ נמסר שלא ידוע על אזרחים ישראלים שהיו על המטוס. {title}





