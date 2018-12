תעלומת גורלה של הנסיכה לטיפה, או בשמה המלא - השייחה לטיפה בנת מוחמד אל-מכתום - ממשיכה להטריד את העולם עם התפתחות מרעישה נוספת. הנסיכה לטיפה נעלמה בנסיבות מסתוריות לפני יותר מחצי שנה, לאחר שפירסמה ביוטיוב סרטון בארוך 39 דקות בו סיפרה על אכזריותה של אביה המיליארדר - השייח מוחמד בן ראשיד אל-מכתום, שליט דובאי וסגן נשיא איחוד האמירויות וראש הממשלה שלה. לטיפה אמרה באופן חד משמעי שייתכן ובשל הרצון שלה לברוח, זה יהיה הסרטון האחרון שתפרסם, והיא לא יודעת מה עלול לקרות לה. לטיפה סיפרה שבנערותה ניסתה לברוח כבר פעם אחת, אך נתפסה ונשלחה למעצר על ידי אביה למשך שלוש שנים, אז גם חוותה התעללות קשה. בסרטון היא מסבירה שגם אחיותיה עברו התעללות ונכלאו ושבאופן כללי חייהן של נשים מוגבלים וחסרי משמעות שם. כמו כן, היא הדגישה שאביה אחראי לרצח של רבים ושהוא פוגע בזכויות אדם. לאחר פרסום הסרטון, לטיפה ברחה שוב בניסיון לקבל את החופש שלה ולחיות חיים טובים יותר. היא עשתה זאת, על פי הדיווחים, על ידי חברה שהסיעה אותה למרגל צרפתי שעזר בהברחתה. ב-4.3 התגלתה היאכטה שלה מול חופי הודו והיא נעצרה והובאה חזרה לדובאי - מאז איש לא שמע ממנה או ראה אותה. בעקבות כך, ארגון זכויות האדם Human Rights Watch, קרא בזמנו לשלטונות דובאי לחשוף מה עלה בגורלה של הנסיכה. כעת, לראשונה מזה חודשים ארוכים, נחשפות תמונות שלה. View this post on Instagram A post shared by Weird Wonderful Women (@weirdwonderfulwomen) on Dec 24, 2018 at 11:57am PST משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם שלוש תמונות ברזולוציה נמוכה, מתאריך 15.12, בו נראית הנסיכה לטיפה לצד מרי רובינסון, נשיאת אירלנד לשעבר ונציגת זכויות האדם של האו"ם לשעבר. בתמונות היא נראה לבושה בסוויטשרט פשוטה כהה ומכנסי ג'ינס אפורים. בכל התמונות היא נמנעת מלהביט באופן ישיר למצלמה. View this post on Instagram A post shared by The Immingle (@theimmingle) on Dec 25, 2018 at 5:35am PST ארגוני זכויות אדם חשו הקלה עצומה לגלות שהנסיכה בחיים, אך הם לא מאמינים שהתמונות מוכיחות שהנסיכה אינה כלואה וחיה בתנאים הולמים, ורובינסון עדיין לא הגיבה לתמונות או חשפה את התרשמותה מהמצב. בסרטון המפורסם והעצוב שפרסמה הנסיכה, ברור מדבריה שהיא חוששת לחייה והיא אף אמרה שאם היא תוחזר לדובאי היא לא תהיה בחיים. החשש לרווחתה עדיין קיים וארגונים רבים הפועלים לשחרורה רוצים לנהל איתה קשר ישיר ולהביא להוצאתה מדובאי. {title}





