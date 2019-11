אישה כבת 80 נהרגה הלילה (שבת) לאחר שהמעלית שבה נסעה בבניין בירושלים, נפלה לפיר מגובה 6 מטרים. המשטרה פתחה בחקירה לנסיבות האירוע הטרגי, אך בינתיים עדיין לא ברור מה בדיוק גרם לתקלה הנוראית. חשוב לומר כי תאונות הנגרמות כתוצאה מליקוי בתפקוד של מעלית נדירים מבחינה סטטיסטית, אולם רבים בעולם חווים פוביה קשה משימוש במעלית בדיוק בשל כך. פוביה ממעליות אולי נשמעת כמו סוג פחד שמאפיין את האדם המודרני בהתאם לזמנה של ההמצאה הזאת, אבל בפועל מדובר בפחד הרבה יותר בסיסי וותיק מזה. הפוביה הזו נובעת בעצם מפחד אחר נפוץ - קלסטרופוביה, פחד ממקומות סגורים. בהקשר למעליות, הפוביה הזו בדרך כלל נוצרת מחרדות בשל אובדן חשמל במעלית, היתקעות במעלית, חוסר חמצן ונפילה חופשית של המעלית, כאשר האחרון הוא כמובן גם המלחיץ ביותר. מה הסיכוי למות בגלל מעלית נופלת? ובכן, בואו נתחיל מהחדשות הטובות: נפילות חופשיות של מעליות זה לא דבר שקורה אחת לשעה. לפי ה-CDC (המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן), בארה"ב נפצעים כ-17 אלף אנשים בשנה בתקריות הקשורות למעלית, כאשר רק כ-30 מהמקרים האלה מסתיימים במוות. מדובר בנתון סטטיסטי עצוב אך מרגיע למדי. החלק הנורא באמת הוא שרוב מקרי המוות הם של עובדי תחזוקה של מעליות שמתים כתוצאה, למשל, מנפילה לפיר או מחלקים כבדים שמתמוטטים עליהם. החדשות הרעות, הן שלמרות שזה כמעט לא קורה - הסיכוי לשרוד נפילה חופשית של מעלית הוא די נמוך, בטח אם מדברים על בניינים רבי קומות כמו שכבר נוטים לבנות היום. עם זאת, יש דרך מדעית יחידה שיכולה לתת לכם סיכוי להינצל מהסיטואציה הממש לא נפוצה הזו. View this post on Instagram A post shared by Schindler Group (@schindler_group) on Nov 19, 2019 at 11:34am PST מה לעשות ומה ממש לא ראשית כל, ישנם מספר כללים חשובים בנוגע לדברים שאסור בשום אופן לעשות במקרה של נפילה חופשית של המעלית, למרות שהאינטואיציה שלכם גורמת לחשוב שזה כדאי. כך למשל, הכלל הראשון הוא שאסור לכם לקפוץ. זאת טעות נפוצה לחשוב שאם תקפצו רגע לפני שהמעלית פוגעת בקרקע, תצליחו להפחית את הפגיעה בגוף שלכם, ואנחנו יודעים שלקפוץ נשמע כמו דבר הגיוני לעשות, אבל - איך תדעו בכלל מתי הרגע הנכון לקפוץ? בנוסף, הקפיצה יכולה רק להחמיר את הסיכוי להיפגע באופן קשה - למשל, אם במהלך הקפיצה הראש שלכם יפגע בתקרה. ורק כדי לשכנע אתכם סופית שזו לא שיטה מומלצת - בוצעו אינספור ניסויים על בובות המדמות אנשים בסיטואציה הזו, וזה אף פעם לא נגמר טוב. הכלל השני הוא בשום אופן לא לעמוד זקופים במקום ופשוט לקוות לטוב. הסיבה היא שברגע שתפגעו בקרקע, החוקים הפיזיקליים של העולם הזה יגרמו לכך שיהיה עליכם משקל שהוא גדול משלכם פי עשרה לפחות, וזו לא פציעה שתוכלו לשרוד. אז מה כן לעשות? את הדבר הכי לא צפוי. הסיכוי הטוב ביותר להינצל מנפילה חופשית של מעלית, הוא להשתטח על הרצפה ולשכב על הגב, זאת משום שכך עוצמת הפגיעה מתפזרת על משטח גדול יותר של הגוף. בנוסף, צריך לשים ידיים על הראש ולהגן עליו, בגלל שרוב הסיכויים שכל המעלית תיהרס ברגע הפגיעה ותקרת המעלית תקרוס עליכם. אגב, גם במקרה הזה צריך לקחת בחשבון שאם תינצלו - אתם ככל הנראה תישברו לא מעט עצמות. אחד הקשיים בשיטה הזו, אגב, היא שברגע האמת, בנפילה, אתם תהיו חסרי משקל ותאלצו להחזיק חזק במשהו. ועדיין, המדענים טוענים שזה הסיכוי הטוב ביותר שלכם. עדיין חוששים ומלאי חרדות ממעליות? יש לנו סיפור קטן לסיום שיעזור להרגיע אתכם. בטי אוליבר, אישה שעבדה כמתפעלת מעליות בבניין האמפייר סטייט בילדינג שבניו יורק במאה הקודמת - היא גם שיאנית הזויה שמחזיקה בתואר שורדת נפילת המעלית הכי ארוכה בהיסטוריה. היא שרדה נפילה של מעלית מהקומה ה-79 בבניין, רק בזכות כבל שהגיע לפני המעלית לקומת הכניסה וריכך במעט את הנפילה. והמזל שלה לא נגמר בזה. מוקדם יותר באותו יום, מטוס התנגש בבניין בקומה בה בטי עבדה - והיא שרדה את זה, בניגוד ל-14 הקולגות שלה. Betty Lou Oliver,cayó 75 pisos en ascensor,desde el Empire State Building de New York(USA),en 1945.

¡¡Y SOBREVIVIÓ!! pic.twitter.com/PXxAg1pnq1 — Rodrigo (@sociopate82) September 9, 2015

אם הסיפור החיובי הזה לא השאיר אתכם רגועים יותר, אז כדאי שתדעו שיש דרכים לטפל בפוביות מהסוג הזה, וכל מה שצריך לעשות הוא ללכת למומחה הנכון שיוכל להדריך אתכם ולומר לכם מהי השיטה הכי נכונה עבורכם כדי להתמודד עם החרדות. {title}





