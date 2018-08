מפגש עם פומרניאן בשלהי אוגוסט עשוי לעורר תחושת הקלה. כשניצב מולך, או יותר נכון מתחתיך, יצור קטן מכוסה פרווה ועשרות ידיים מושטות ללטף אותו, אתה מבין שמצבך טוב. מצד שני, יש גם לא מעט סיבות לקנא בכלבלב הבובתי: הוא מתרוצץ על יאכטות בין דליי שמפניה, חולק פריימים עם דוגמניות, מחוזר על ידי יחצנים ומסיים את היום במיטת קינג-סייז מפנקת משלו. לקים קרדשיאן יש אחד, וכך גם לניקול ריצ'י, אווה לונגוריה, הילארי דאף וגוון סטפני. פריס הילטון, שידועה בחיבתה לכלבים מיניאטוריים, הוציאה על פי דיווחים 13 אלף דולר על הפומרניאן שלה. ולא מדובר באקססורי נשי בלבד. לסילבסטר סטאלון ולאייל גולן יש, ואומרים שגם לאלביס פרסלי היה. בעמודי האינסטגרם של סופיה מצ'טנר, אדל בספלוב ושי מיקה מתארחים קבוע כלבי פומרניאן; ואפילו שודדי הטודו בום, בני הזוג שיצאו למסע שופינג מטורף של חליפות אדידס וקוקאין עם כסף שגנבו מבנקים, רכשו במזומנים גור קטן ואף יצאו בזול כששילמו רק 10,000 אלף שקל. לצד רשימת פומרניאנס של סלבס, יש רשימה מכובדת של פומרניאנס שהם הסלב. לכלב "בו" (Boo) למשל יש 16 מיליון עוקבים, לפומרניאן "ג'יף" (Jiff) כמעט תשעה מיליון, ואם ירצה השם, גם "לואיס" הישראלי יגיע לשם. "יש הרבה כלבים חתיכים באינסטגרם, אבל אף אחד לא לואיס שלי. ברחוב מזהים אותו, הוא כוכב", משכנע יוסי עובדיה, בן 26 מקריית ים והבעלים הגאה של הפומרניאן הננסי הלבן. "הוא כמו הילד שלי, אני ממליץ לכל זוג צעיר שמתחתן ורוצה להרגיש מה זה ילד, להביא גור פומרניאן. אני לוקח אותו לכל מקום, אפילו למסיבות צהריים. הוא מושך תשומת לב ובנות מגיעות ללטף אותו, אפשר להגיד שהוא חוסך עבודה במובן הזה. לא מזמן הזמינו אותי ואת לואיס לפסטיבל ה'ביקיני פאסט', הכינו לנו בגדי ים תואמים והסתובבתי איתו ככה בכל הפסטיבל. נטע אלחמיסטר הצטלמה איתו והתמונה הפכה לוויראלית, אי אפשר שלא להתמגנט אליו". A post shared by פומרניין סטייל (@pomeranian_style) on Jul 28, 2018 at 8:01am PDT "זה כמו אופניים חשמליים או מכונית יוקרה, נכס לכל דבר" בשנה-שנתיים האחרונות הפכו הפומרניאנס לסמל סטטוס שמתאים לכולם. הם יכולים להגיע בתוך תיק לואי ויטון שמונח על מושב של מרצדס, ובו זמנית נחשבים לכלבים שמשפחות ישראליות שמחות לאמץ לביתן. כלומר, מסכימות לממן ייבוא שלהם מחו"ל תמורת כמה אלפי שקלים. בשיר של "ערוץ הכיבוד" שיצא לרגל המצעד השנתי האחרון של גלגלצ, משה פרץ וחברי הלהקה היטיבו לאפיין את השגעת. "כל היום היא מעלה תמונות שלו באינסטה, את השטיח הוא ליכלך אבל זה לא מכעיס'תה, איזה כלב שפיץ את העוקבים הקפיץ לה, פומרניאן זה כלב בעור של פודל. יש לו ת'תמונות הכי יפות בגוגל". ופה, מטאפורית, קבור הכלב. "חבר שלי היה מייבא את הכלבים האלה מרוסיה ומגדל אותם אצלו. ראיתי את הביקוש שיש להם ואת המבטים שהם מסובבים והבנתי מיד את הפוטנציאל", מספר יהב אלמליח, אחת ממפעילי עמוד הפייסבוק הפופולרי ביותר למכירת פומרניאנס בארץ. "זה כלב שמושך המון תשומת לב, איפה שלא תלכי איתו כולם יסתכלו עליו ויעצרו ללטף. זה כמו שתעשי סיבוב בשכונה עם אוטו ממש יקר". זה כלב דאווין.

"אפשר להגיד. הגודל והפרווה הופכים אותו לפופולרי. כולם רוצים חום או לבן ושיהיה כמה שיותר קטן, סוג של דובי". חום או לבן? הפומרניאן האידיאלי נראה כמו בובה מיניאטורית, מהסוג שמגרילים במכונות עם הזרוע החשמלית. זו כנראה אחת הסיבות שהוא הפך לחביב כל כך גם על הילדים. "זה קהל היעד העיקרי", ממשיך אלמליח. "ילדים קטנים ובחורות. לגברים הוא חמוד מדי". טלי נובחוב (השם האמיתי שמור במערכת), מפעילת העמוד "פומרניאנס סטייל" (18 אלף עוקבים) שמאחוריו עסק משפחתי לייבוא הכלבים, מחזקת את הנקודה. "ילדים שרואים את הסרטונים שלנו מתקשרים ומבקשים שאשכנע את ההורים שלהם לקנות להם פומרניאן. נשים כמובן קונות הרבה אבל גם גברים צעירים שרוצים להרשים בחורות. גם סבא וסבתא שלי שראו את הפומרניאן שלנו התאהבו בו, אז קנינו להם אחד משלהם. הצבע הכי פופולרי הוא לבן, שזה הכי קשה למצוא, והשני אחריו בפופולריות זה פומרניאן בצבע אורנג'". A post shared by Eyal Golan (@eyalgolan1) on Jun 22, 2018 at 7:33am PDT איך הגעתם לתחום הזה?

"קרוב לחמש שנים שאנחנו בביזנס הזה. זה התחיל כשהבאנו כלב לעצמנו, אנשים התלהבו ממנו, השמועה עברה מפה לאוזן וככה התחלנו להביא כלבים מחו"ל לכל המכרים. ההתרחבות הגדולה קרתה כשפתחנו אינסטגרם, והיום אמא שלי מטפלת בכל אישורים ובקשר עם בתי הגידול ואני מנהלת את החשבון שלנו, שמביא את הלקוחות. אפשר להגיד שעכשיו הכלבים האלה חווים את תקופת השיא האמיתית, אין מצב כזה שארד מהבית ולא אראה לפחות פומרניאן אחד בחוץ, ואני גרה באשדוד. הם מאוד חברותיים, אני אפגיש אותך עם פומרניאן ומיד תביני הכל". עם כל הכבוד לאישיות הנהדרת שלהם, נראה שעיקר העיסוק הוא באסתטיקה, ובניסיונות להגשים את אידאל היופי הפומריאני. הג'יג'י חדיד של הזירה הוא הכלב "בו", או "הכלב הכי חמוד בעולם" כפי שממתג אותו הבעלים (רק אל תתבלבלו עם בו אובמה, הכלב שאימצה המשפחה הנשיאותית עם כניסתה לבית הלבן. בו הזה, שנקרא על שם זמר הרוק בו דידלי, הוא בכלל כלב מים פורטוגלי). אחרי שהוציא שלושה ספרים המגוללים את סיפור חייו ככלב מאומץ, הפך לקמע של חברת התעופה "וירג'ן אמריקה", כפאשניסט קובע טרנדים. איט דוג. "רוב האנשים רוצים פומרניאן שנראה כמוהו, הם חושבים שזה גזע בפני עצמו שנראה כמו דובי ונקרא 'טדי בר' אבל אין דבר כזה, זה רק תספורת ומאפיינים פיזיים מסוימים שתלויים בגנטיקה", מפרטת נובחוב, שבבעלותה גם מספרת כלבים. "אמנם יש פומרניאנס שדומים יותר לדובים, האף שלהם יותר פחוס והפנים והרגליים רחבות, לעומת כאלה שנראים יותר כמו שועלים. אבל במקרה של בו, זו פשוט התספורת. אגב, כלבים שמספרים אותם כמו בו מגדלים אחר כך פרווה מזעזעת, עם קרחות ומרקם של ראסטות, אבל אנשים עושים הכל כדי שהם יצטלמו יפה". A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 8, 2018 at 3:31am PDT גם לואיס כבול לשגרת ביטי קפדנית. "בגלל שהוא כוכב רשת, הוא מחויב בסטנדרט גבוה של טיפוח, אבל גם מקבל הנחה בתמורה לפרסומת שהוא עושה", מספר עובדיה. "פעם בחודש הוא במספרה וכל שבועיים הוא עובר מקלחת במכון יופי, שם גם עושים לו ציפורניים ואוזניים ונותנים לפרווה שלו טאץ' עם מספריים. בגלל שהפרווה שלהם רכה ומותר לספר אותם רק עם מספריים, תספורת של פומריניאנים עולה כפול מכלב רגיל. במקום שהוא הטופ של הטופ, כמו זה שאני לוקח אליו את לואיס, זה עולה 300 שקל, ולכלב רגיל זה עולה 150". אחרי הרכישה, הייבוא והטיפוח, מצופה מבעל הפומרניאן להלביש ולתכשט אותו, ולרכוש תיק נשיאה מיוחד. "לגדל פומרניאן בבית זה כמו לגדל עוד ילד", מדגיש אלמליח. "זה לקנות לו מלא צעצועים, תספורות, לקלח אותו כמעט פעם בחודש, לסרק אותו פעם ביומיים. זה כמו שתקני פרארי אבל לא תשמרי עליה נקייה ומטופחת, אז מה עשית בזה? הוא כלב של בית וצריך כל הזמן מישהו לידו, ולא כדאי להשאיר אותו לבד בגינה כי יש גל של גניבות. זה בדיוק כמו להשאיר אופניים חשמליים, יכולים לבוא ולהרים אותו, הוא נכס לכל דבר". הפומרניאנס הגיעו לישראל בסביבות שנות השבעים, מאות שנים אחרי שהיו פופולריים באירופה. בגרמניה של המאה ה-16 הם הצטיינו ככלבי רועים שסחבו מזחלות ומשכו עגלות. מאתיים שנה אחר כך אימצה המלכה שרלוט, אשתו של ג'ורג' השלישי מלך בריטניה, שני כלבים שייבאה מאזור פומראניה שעל חוף הים הבלטי בגרמניה, וניתן להניח שמשם קיבלו את שמם. הפומרניאנס הבריטים היו לבנים וגדולים בהרבה מאלו שאנחנו מכירים היום, משקלם נע אז באזור ה-12 קילוגרם, כשהיום המשקל המקובל הוא בין קילו וחצי לשלושה. את שיא הפופולריות צברו במאה ה-17, כשנכדתה הקטנה של המלכה שרלוט הביאה איתה מביקור באיטליה פורמניאן אדמוני זעיר ובכך ביטלה את הגמוניית הכלבים הלבנים והגדולים מתקופת סבתה. מאוחר יותר הוא היגר לארצות הברית, שם נוספו לו עוד צבעי פרווה והוקצה לו עד מהרה מקום של כבוד ברשימת עשרים הכלבים פופולריים ביותר באמריקה. חביב על ילדים ונשים | צילום: שאטרסטוק "בשנים האחרונות רואים בישראל יותר ויותר כלבי פומרניאן, ומה שהכי מאפיין אותם הוא המחיר הגבוה", אומרת ולנטינה דינקן, וטרינרית מ"בית החולים הווטרינרי בכיכר". "יש גזע אחד שהוא פומרניאן-שפיץ גרמני והם מתחלקים לפי גובה, פומרניאן שפיץ ננסי שיכול להגיע עד 23 ס"מ, אחר כך קליין שפיץ עד 26 ס"מ ואז שפיץ יפני גדול שמגיע ל-30 ס"מ ואיננו נחשב לפומרניאן. הפומרניאנס של ימינו הם קטנים והמשקל הנמוך שלהם גורם להם להיות חשופים יותר לסכנות, נפילה של כלב כזה יכולה להיות קשה, ומבחינה תורשתית הם נוטים לנפילות סוכר". הפסיכולוג ומאלף הכלבים פרופסור סטנלי קורן מעדיף דווקא להרים להם. בספר שפרסם ב-1994, בו דירג את כל הכלבים בסולם האינטלגנציה, קורן מיצב את הפומרניאנים במקום ה-23 המכובד. נהוג לחלק אותם לשלוש קבוצות: כלבים שמתאימים לתערוכות וקרקסים - שהינם נטולי כל פגם ומצטיינים ביופיים; כלבים שמתאימים להרבעות - מושלמים גנטית גם הם: וכלבים לבית, שיכולים להיות בעלי חסרונות קטנים כמו שיניים עקומות, חסרות או סתם פחדנות. אלו לא מאושרים להרבעה כדי לא להעביר גנים ומוטציות הלאה. אתרי כלבים ידועים מכריזים שהפומרניאן יכול לתפקד ככלב התראה טוב, על אף שהוא עושה רושם של כזה שיסתער על תור פנוי במספרה לפני שיסתער על שודד רעול פנים המתקרב אל הבית. זה לא שהוא לא יודע להיות תוקפני, זה פשוט שיש לו דברים טובים יותר לעשות. A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 11, 2017 at 5:29pm PDT "12 אלף שקל, הכי קטן שיש, בהתחייבות" "מה אתם אומרים על המושלמת שלנו? תייגו מי שהיה רוצה להעביר את 16 השנים הבאות איתה. גיל חודשיים. לאוהבי מה שלאחרים אין". "שבוע דוב לכולם. מהירי החלטה זה בשבילכם. שלא תגידו לא ראינו, לא שמענו, לא אמרו לנו. הכי דובי שהיה לנו עד היום! גור פורמנייאן ברמה אחת מעל לכל מה שאתם מכירים". "גור פורניאן הכי קטן שיש, בהתחייבות. למי שמחפש את הקטן והמושלם. ארבעה חודשים - ארבע מאות גרם. מחיר - 12,000 שקל". "תייגו חבר שהיה רוצה לזווג את הכלבה שלו עם המושלם הזה. יש תעודות". עמודים המוקדשים למכירת פומרניאנס לא משדרים שהם כאן כדי לעשות עסקים, אלא לספק בידור. סרטונים יומיים מציגים אותם קופצים בשמחה, ופוסטים בפייסבוק מזמינים אתכם לתייג חברים או לתת כותרת לווידאו. המסר השיווקי יחכה בשורה התחתונה, בצירוף המחיר ומספר טלפון. הרכישה, בסוג כזה של שוק, לא פשוטה. צריך לעבור את משוכת המוסר, המצפון הכלכלי ואף להסתכן בעקיצה. קנייה של גור עם תעודות המוכיחות שהוא גזעי וחף מפגמים גנטיים כרוכה בסכום שנע בין 10-12 אלף שקל; כשקנייה של גור ללא תעודות, חותכת את העלות בחצי. אלו שמוכרים במחיר הגבוה, מותקפים על המחיר המופרז, ואלה שמצהירים שמדובר בפומרניאן גזעי אך לא מספקים שום תעודה מואשמים בהרבעה לא חוקית או אפילו בהתעללות. מה בעצם המשמעות של הרבעה חוקית או לא חוקית?

נובחוב: "בתי הגידול שאנחנו קונים מהם נמצאים תחת פיקוח של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, הם בודקים את תנאי המחייה של הגורים, מוודאים שמרביעים את הנקבות רק מגיל שנתיים ושעושים את זה רק שלוש פעמים בחייהן וללא התעללות. בארץ אנשים עושים מסחרה, יכולים למכור לך ב-5,000 שקל בלי תעודה או לתת לך תעודה מטעם עצמם שהכלב גזעי ולגבות על זה מחיר גבוה יותר. אנשים באים אלינו עם כלבים שהם קנו בזול ופתאום גילו שהם מעורבים, או כאלה שהחזיקו בבית כמה חודשים, הילדים נקשרו אליהם, והם מתו פתאום ממחלה". איך בכלל כלב מגיע למחיר של 12 אלף שקל?

"המחיר ההתחלתי של כלב שקונים מבית הגידול הוא בין אלף ל-1,500 דולר, על זה מתווספים חיסונים, הובלה, דמי שחרור מהמכס ומע"מ שמשלימים ל-10 אלף שקל. אנחנו לוקחים לעצמנו עמלה של אלף עד אלפיים שקל, תלוי בעלות של הכלב וככה מגיעים ל-12 אלף שקל לפומרניאן. אנשים יכולים לתקוף אותנו באינסטגרם על המחיר הגבוה, מבלי להבין שבשביל איכות צריך לשלם. להביא כלב לארץ כרוך בהרבה אישורים, כמו אישור של ויטרינר מוסמך שהכלב בריא ואפשר להטיס אותו, ואישור שהוא עבר חיסונים. בנוסף, עלות מכס עבור כלב אחד היא 1,900 שקל ובכל פעם אפשר להביא עד שניים". A post shared by I Am Luis (@luiss.il) on Jul 6, 2018 at 10:44am PDT ואיך נראה תהליך הרכישה?

"אנחנו עובדים עם בתי גידול שנמצאים בבולגריה וברוסיה. אנשים שרואים את הכלבים שאנחנו מפרסמים באינסטגרם כותבים לנו מה הם מחפשים בכלב שלהם, איזה צבע ואיזה גודל ואנחנו מוצאים להם אותו שם. הכלב צריך להיות בן חמישה חודשים כדי שיהיה אפשר להעביר אותו לארץ, ועד אז הקונה הרבה פעמים נאלץ לחכות. למעשה, חלק בלתי נפרד מההזמנה היא ההמתנה לכלב, ההתרגשות לקראתו היא כמו ילד שעומד להיוולד בכל יום. אנחנו כל כמה ימים שולחים תמונה של תהליך ההתפתחות שלו. ככה נקשרים אליו עוד לפני שהוא הגיע. זה לא כמו כלבים שאתה מאמץ בכלביות, כאן שילמת המון וחיכית חודשים, את הכלבים האלה אף אחד לא עוזב". אלמליח מוכר כלבים עם תעודות וכלבים ללא תעודות, ומדבר גם הוא על החוויה הקשה שכרוכה בלקנות כלב שהסוחר לא גילה את כל האמת לגביו. "גור זה כמו תינוק, כולם נראים חמודים בהתחלה, אבל השאלה היא מה יקרה אחרי שהם יגדלו. תוך שלושה חודשים יש כאלה שמבינים פתאום שהם קיבלו כלב אחר, גבוה וגדול יותר. יש גם הרבה מעשי עוקץ, אתה משקיע אמנם 7,000 שקל, אבל בעבור גזע שיכולת לקנות ב-2,000 שקל או לאמץ בחינם". מי שמתכוון לרכוש פומרניאן בשיטה המקובלת, שהיא ווינדואו-שופינג באינסטגרם, צריך להכיר את המלכודות. אם לדוגמניות מסוג אדם מצמצמים היקפים ומעלימים את הנקבוביות בעזרת פוטושופ, לפומרניאנס מגדילים את העיניים, מדגישים את צבעי הפרווה ומנפחים אותה, מקטינים את הפנים, מרחיבים את הרגליים ומקצרים את מבנה הגוף. "חוץ מזה שעושים פוטושופ לתמונות של גורים, קרה לנו פעם שסוחרים לקחו מהפרופיל שלנו תמונות של כלבים והציגו אותם כהורים של הגורים שהם מוכרים. או שמצלמים את התעודות שאנחנו נותנים ומציגים אותן כתעודות שהם מנפיקים ללקוחות שלהם", מספרת נובחוב. כמו דובי קטן | צילום: shutterstock "אני לא מרגיש רע, המסחר בכלבים כבר קיים" הפומריאנים אינם בעל החיים הראשון שהופך לטרנד. שני עשורים אחורה, עם צאת הסרט המצליח של דיסני "101 כלבים וגנבים", התרחשה שעתם הגדולה של כלבי הדלמטי, והמתנה הפופולרית בחג המולד של שנת 1997 לילדים אמריקאים שצפו בסרט, הייתה גור דלמטי משלהם. אלא שחצי שנה אחרי, דווח על גל נטישה המונית של הכלבים, כשהמשפחות שאימצו אותם גילו שהם דורשים בדיוק את מה שאין למשפחות צעירות, שהוא הרבה זמן והרבה כסף, ושהם מגיעים עם חירשות ובעיות בדרכי השתן. מיד אחריהם הופיע טרנד הצ'יוואווה, שקיבל גם הוא דחיפה נאה עם שובר הקופות "הצ'יוואווה מבוורלי הילס" (שוב דיסני) שיצא ב-2008 והיה לפרודיה על נשות לוס אנג'לס שמפיגות את שיעמומן בעזרת כלב קטן ונבזי. בין הנשים, פריס הילטון ובריטני ספירס שקשרו סביב צוואר הכלבים קולרים משובצי אבנים טובות שערכן כשוויו של הכלב. אחר כך הגיע תורו של הפודל שאומץ בבתים רבים בישראל, כשבין לבין נראה גם טרנד אחר לגמרי, גידול של חמוס (ממשפחת הסמוריים) או של צ'ינצ'ילה (מכרסם שנראה כמו הכלאה שמנמנה בין חולדה לארנב) כחיית מחמד ביתית, כולל סיבוב ברחוב כשהם קשורים ברצועה. בשנה שעברה סיפרנו על הטרנד שהוא אימוץ בנדוק, ציפור שיר שמיובאת מירדן בחשאי, בתוך ביגוד תחתון מיוחד, ונמכרת בכ-5,000 שקלים. גם קנייה של כלב, בעוד שאלפי כלבים ממתינים לאימוץ בבתי מחסה ברחבי הארץ, מעוררת ויכוחים יצריים. שי מיקה העלתה לפני כחודשיים לאינסטגרם תמונה עם הפומרניאן שלה וביקשה מהעוקבים לעזור לה לבחור שם לגורה, אלא שהם דווקא ביקשו לאמת אותה עם המציאות הקשה של הכלבים בישראל. "כלבים מאמצים ולא קונים", "לקנות כלב צעצוע כזה במקום לקחת איזה כלב שבאמת צריך בית? וואלה איכזבת", "בזמן שאת קונה כלב בעשרות אלפי שקלים יש מאות כלבים ברגעים אלו שמועמדים להמתה". "לא חבל? יכולת להציל כלב שעומדים להרוג אותו אבל בחרת לקנות כלב מושלם", כתבו לה העוקבים. מיקה העדיפה לספוג ולא להגיב. A post shared by שי מיקה - Shay Mika (@shaymika) on Jun 26, 2018 at 7:42am PDT גם הענקת פומרניאן במתנה מצליחה לעורר דיון, ועמוד הפייסבוק שבניהולו של אלמליח עמד בשנתיים האחרונות בפני כמה מתקפות של גולשים כשהציע כלב פומרניאן למי שיזכה בהגרלה מיוחדת שערך בט"ו באב. "בסך הכל רצינו לתת כלב במתנה למי שלא יכול להרשות לעצמו אבל אנשים תקפו אותנו שאסור לקנות ולמכור כלבים, ושמוסרי יותר לאמץ. אבל אני לא מרגיש רע, המסחר בכלבים כבר קיים ואנחנו לא היחידים שעושים את זה. אני עוד נתתי למישהו כלב בחינם". "אנחנו מעודדים מאוד אימוץ", מוסיפה נובחוב, "עשרים שנה גידלתי כלב מאומץ שעלה איתנו לארץ, אבל אז גילינו אותם, והמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לוודא שהם גדלים ברווחה ומורבעים באופן חוקי. אגב, המעריצים של שי מיקה פנו אלינו וביקשו לקבל עבורה כלב בחינם, וכשאמרנו שאנחנו לא מסכימים הם ביקשו לשלם תמורתו רק אלפיים שקל בתמורה לזה שתצטלם איתו. הרבה מפורסמות פונות אלינו ומבקשות לקבל בחינם, אבל באמת שיש לנו מספיק פופולאריות כדי שלא נצטרך לחלק מתנות". {title}





