סיוט בגן הילדים: מטפלת נעצרה על ידי רשויות החוק במדינת מינסוטה לאחר שחתכה לפעוט את הפרצוף עם גלגלת פיצה. אנדריאנה ניובורן, בת 26 מפיפסטון, הובאה למעצר לאחר ששוטרים הגיעו לזירה ומצאו את קורבן התקיפה עם חתך גדול ומדמם בלחי. לפי ההערכות, הוא נפצע לאחר שהחשודה נקלעה לעימות עם עובדת אחרת במעון.

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שניובורן התווכחה עם המטפלת השנייה ועד מהרה, הן התחילו לצעוק זו על זו והאירוע גלש לפסים אלימים. לפי העדויות, ניובורן התנפלה עליה בשלב מסוים, תפסה אותה בחולצה לנגד עיני הילדים ואיימה עליה כשגלגלת הפיצה בידה.

