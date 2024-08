אב אוסטרלי סבור שהוא הצליח לפתור את הרצח האכזרי של בתו במוזמביק – אך המשטרה במדינה מסרבת לעצור את העבריין. בשיחה עם אתר ה-Dailymail, פול וורן סיפר שבהיעדר עזרה מרשויות החוק המקומיות או המשטרה הפדרלית האוסטרלית (AFP), הוא נאלץ לערוך חקירה משלו שעלתה לו יותר מ-80 אלף דולר. לדבריו, הוא שלח חוקר פרטי למוזמביק ושילם הון תועפות לנערת ליווי כדי שתחדור לכנופייה ותחשוף את הרוצח.

בתו של פול, אלי וורן, טסה בשנת 2016 לטופו, דרום-מזרח מוזמביק, כדי להצטרף לתוכנית מתנדבים שמטרתה להציל את ריף האלמוגים באזור. ערב אחד, בחודש נובמבר של אותה שנה, היא יצאה עם חבריה לפאב מקומי כדי לציין את סיום תקופת ההתנדבות שלה ונעלמה בשעות הלילה המאוחרות. בשעות הבוקר של ה-9 בנובמבר דייג מקומי מצא את גופתה מאחורי שירותים ציבוריים.

