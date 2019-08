הפרשה המזוויעה של רציחות ילדי טימותי ג'ונס התחוללה בקיץ 2014, אבל כעת נחשפת כל האמת לרקע של הסיפור הנורא. על פי הדיווחים בזמנו, ג'ונס נעצר על ידי המשטרה במיסיסיפי, לאחר ששוטר תנועה הבחין בריח חשוד שנידף ממכוניתו. "היה שם ריח של מוות", סיפר השוטר והוסיף, "אי אפשר היה להתעלם מזה". במהלך חקירתו, ג'ונס הודה שרצח את חמשת ילדיו והוביל את כוחות המשטרה לגבעה הסמוכה לעיר קמדן, אלבמה, שם הוא החביא את גופותיהם. לאחר מכן, התברר כי ג'ונס סיפר שרצח תחילה את בנו, ניית'ן (6), לאחר שראה אותו משחק עם שקע חשמלי. ברגע הזה, כך סיפר, החליט לרצוח את בנו מתוך התקף זעם בלתי נשלט. מיד לאחר מכן הוא רצח גם את אחיו ואחיותיו: מרה (8), אליאס (7), גבריאל (2) ואת אביגיל (1). כמה ימים מאוחר יותר, הוא העמיס את גופות ילדיו לרכבו ותכנן להיפטר מהם - וכאמור, היה קרוב מאוד להצליח בכך. במהלך המשפט נגד טימותי, שהתנהל בחודשים האחרונים, נקראה להעיד נגדו אשתו לשעבר ואם הקורבנות, אמבר קייזר. בהלך המשפט היא הקריאה מכתב שכתבה לבתה הבכורה שבועות ספורים לפני הרצח, אך התקשתה לשמור על איפוק ופרצה בבכי. בשלב מאוחר יותר, היא הדהימה את יושבי האולם כאשר ביקשה ביקשה מהשופט לחוס על חייו של בעלה - דבר אשר בסוף לא קרה כשהשופט גזר עליו גזר דין מוות בכל זאת. "אני שומעת מה הילדים שלי עברו וכאם, אם הייתה ניתנת לי ההזדמנות לקרוע לו את הפרצוף הייתי עושה זאת. הלביאה שבתוכי רוצה שהוא ירגיש את כל מה שהם הרגישו. למרות זאת, אני לא חושבת שיש לי את הזכות להרוג מישהו", אמר אמבר בזמנו. למרות ההצהרה הזו, נחשף כעת עוד צד לסיפור ששופך אור על המניע האכזרי לרצח. אומנם עורכי דינו טענו להתקף זעם קיצוני ו"התקף פסיכוטי", אך כעת מתברר שהקרע המשפחתי החל עוד הרבה קודם לכן. אמבר חשפה כי השניים הכירו כשהיו צעירים מאוד, הוא היה בן 22 בלבד והיא בת 19. כנוצרי אדוק, הוא חשב שתפקידה של אמבר להביא הרבה ילדים לעולם ולטפל בהם, בזמן שהוא מביא פרנסה הביתה. תוך כדי כך, הוא גם נהג בכולם ביד קשה ואפילו היכה את ילדיו כשיטת חינוך. למרות שבשלב כלשהו עובדים סוציאליים התערבו וניסו למנוע מהאב להכות את ילדיו, אמבר סיפרה כי הוא המשיך בשלו והיה נוקשה מאוד. Updated mugshot of Timothy Jones Jr. @WLTX pic.twitter.com/lrZN5JfztY — Jacob Reynolds (@JRFromTheSouth) April 30, 2019

מתוך תחושת מחנק ומצוקה קשה, אמבר סיפרה שהחלה לנהל רומן עם נער בן 19 בלבד - שכן של המשפחה. טימותי נותר בהלם כשגילה על הרומן ובשל מה שהוא החשיב כחטא בלתי נסלח, השניים התגרשו. משם והלאה, מקורביו סיפרו כי חלה התדרדרות קשה במצבו. טימותי החל לשתות בכמויות ולעשן מריחואנה סינטתית - ולמרות זאת הוא עדיין זה שקיבל את המשמורת העיקרית על ילדיהם משום שלו היה רישיון נהיגה ומשכורת קבוע ויפה מעבודתו. למעשה, הוא אפילו לקח את ילדיו לטיולים בחופים ולביקור בפארק השעשועים דיסניוורלד. מערכת המשפט החליטה שמשום כך, לילדים עדיף להיות עם אביהם. בזמן שטימותי' המשיך ליפול לתוך דיכאון וזעם, אמבר דווקא ניסתה לעשות ככל שביכולתה להחזיר אליה את ילדיה משום שחששה שיהיו בחזקת האב. היא למדה, השיגה עבודה ואפילו שילמה על שיעורי נהיגה - אך טימותי, שאולי גם כי הבחין בהתקדמותה והתמלא ברגשות נקמה וקנאה, החליט כבר לרצוח את כל הילדים. Powerful testimony from the mother of the five Jones children, Amber Kyzer. Tune in now https://t.co/sO3Bg2T2jp @wis10 pic.twitter.com/J7ezZka9hA — Caroline Hecker (@CHecker_WIS) May 20, 2019 מימוש גזר דינו של טימותי נקבע כבר לנובמבר הקרוב, אך הצפי הוא שתהליך של ערעורים יגרום לדחיית העונש בשנים רבות וכלל לא בטוח שהוא באמת יוצא להורג על הזוועות שהוא אחראי להן. {title}





