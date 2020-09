בית המשפט במריון שבמחוז ארקנסו בארה״ב, הכריז לאחרונה על גזר דין חריג של 835 שנות מאסר על אדם שהואשם ברצח של שוטר. ד׳מרקוס דונל פארקר, בן ה-27, הורשע ברצח מדרגה ראשונה של אוליבר ג׳ונסון בן ה-25, באירוע שהתרחש לפני כשנתיים, ב-28 באפריל 2018.

ג׳ונסון היה תושב ווסט ממפיס שהועסק כשוטר במחלקת המשטרה של פורסט סיטי. במסגרת האירוע, פארקר ירה מתוך רכב נוסע כחלק ממלחמת כנופיות מקומית, אך כדור תועה שנפלט מאקדחו מצא את דרכו לחלון ביתו של פארקר, פגע בו והרג אותו.

FOUND GUILTY: Demarcus Donnell Parker, 27, received 2 life sentences, plus 835 years for the 2018 killing of Oliver Johnson, 25, an off-duty Forrest City police officer. Parker was shooting from a vehicle at a rival gang when a bullet entered Johnson’s home & killed him. #ARnews pic.twitter.com/izL4qVqO50