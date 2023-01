השמועות לגבי מצבו הרפואי הרעוע של ולדימיר פוטין עלו שוב לכותרות, והפעם בעקבות התקף השיעול שהנשיא הרוסי סבל ממנו במהלך נאומו לשנה החדשה. פוטין פנה לאומה בערב ה-31 בדצמבר, הבטיח ניצחון על "הניאו נאצים" כלשונו וטען שהמערב מנצל את אוקראינה כדי לפגוע ברוסיה.

"המערב שיקר לגבי השלום", אמר הנשיא. "כל מה שהם עשו היה להכין את התוקפנות שלו. כעת, הם משתמשים באוקראינה ובבני עמה באופן ציני כדי להחליש את רוסיה ולפלג אותה. אנחנו לא נרשה זאת. לעולם לא נרשה לאיש לעשות את זה". למרות זאת, צופים רבים בכלל התמקדו בהתקף השיעול שפוטין התמודד איתו באמצע הנאום.

Coughing away in his NY address pic.twitter.com/ZJ1YTAW026