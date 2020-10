אישה בת 35 חולצה מביתה, אחרי שבעלה האכזרי כלא אותה במשך יותר משנה בתא השירותים שלהם. סוכני רשויות הרווחה ההודיות פשטו על ביתו של החשוד, יחד עם כוחות המשטרה, ומצאו את האישה המורעבת כלואה בתא שגודלו נאמד במ"ר.

שוטרים שהשתתפו בפשיטה תיעדו את רגעי החילוץ הדרמתיים, בהם אפשר לראות כיצד האם ל-3 סובלת מרזון נוראי. גורם המעורה בפרטי הפרשה סיפר שהיא הייתה חלשה כל כך, שהיא בקושי הצליחה לעמוד בכוחות עצמה ונזקקה לעזרה מהשוטרים בשביל ללכת.

האישה, שפרטיה טרם פורסמו, פונתה לביה"ח כשהיא סובלת מתת תזונה. לטענתה, בעלה כלא אותה במשך 18 חודשים, מנע ממנה אוכל ושתייה ולפעמים הרעיב אותה במשך ימים שלמים. רשויות הרווחה הוזעקו למקום אחרי ששכנים של בני המשפחה דיווחו למשטרה על הזוועות שמתחוללות בבית.

Haryana: A woman who was allegedly locked inside a toilet for over a year by her husband was rescued by Women Protection&Child Marriage Prohibition Officer in Panipat.Victim's husband claims that she is mentally unstable. Police say,"Complaint has been filed,action will be taken" pic.twitter.com/HVriII2jwj