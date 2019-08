אוקלהומה: ילד ננטש ברכב ביום לוהט - בגלל שסבתו רצתה להמר

אישה מאוקלהומה הודתה כי נטשה את נכדה במכונית ביום לוהט והורשעה ברצח מדרגה שנייה. ביום שלישי האחרון, בית המשפט חתם את אחד מפרשיות המוות הטרגיות ביותר שהתחוללו בתולדות המדינה האמריקאית, כאשר אלנה ג'ין אור סיפרה כיצד היא השאירה את מדוקס ריאן דורבין (5) במכוניתה במשך שעות ארוכות - בזמן שהיא הלכה להמר בקזינו המקומי.

כלי התקשורת המקומיים מדווחים שהאירוע נחקר על ידי ה-FBI, בגלל שהתקרית התחוללה על שטח ששייך לשמורה של שבט אינדיאני. במהלך החקירה, סוכנים סרקו את מצלמות האבטחה וזיהו את אור נכנסת לקזינו בשעה 13:23. רק בשעה 19:28, היא עזבה את המקום, חזרה לרכבה ומצאה את מדוקס מחוסר הכרה ולא נושם.

“Alanna Jean Orr of Oklahoma City was charged with felony murder of a child after leaving her grandson in the car as she went to Kickapoo casino, according to the First Assistant U.S. Attorney Robert J. Troester. ” https://t.co/fglstoEKOX pic.twitter.com/CmVhrcoAVn — KOKH FOX 25 (@OKCFOX) April 19, 2019

התקרית זעזעה קשות את בני המשפחה. אמו של מדוקס, לורן לסיטר, הספידה את בנה בפוסט בחשבון הפייסבוק וכתבה: "מתוק שלי, אני אוהבת אותך ומתגעגעת אלייך הרבה. החיים בלעדייך פשוט לא אותו הדבר. הייתי נותנת הכל כדי לראות אותך שוב בבית הספר, לחבק אותך ולנשק אותך".

סוכנות ידיעות מקומית דיווחה כי זוהי לא הפעם הראשונה שאור נעצרה במדינה, אם כי הם לא חשפו בעוון מה. המועד לגזר דינה עדיין לא נקבע. במידה והיא תיענש במלוא חומרת הדין, היא צפויה לרצות מאסר עולם ולהידרש לשלם קנס בשווי של 250 אלף דולר.