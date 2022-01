"אלוהים אדירים, אני בחיים לא אפגע בתינוק – אני לא עוזב את הבן שלי!": רשויות האכיפה בבריטניה התירו לפרסם תיעוד ממצלמות האפוד של השוטרים שעצרו את קיין מיטשל בחשד שרצח את התינוק של בת זוגו. בן ה-32 נעצר ב-11 בנובמבר יחד זוגתו, לוסי סמית' בת ה-30, אחרי שעלה חשד שהשניים גרמו למותו של טדי בן ה-11 חודשים.

בסרטון שעלה לכלי התקשורת בבריטניה אפשר לראות את מיטשל בוכה בבית החולים, אחרי ששוטרים האשימו אותו ברצח של התינוק. "אני לא עוזב את הבן שלי!", הוא צועק. "אנחנו לא עוזבים את הבן שלנו! לכו ת****נו!". הפרטים המטרידים של הפרשה נחשפו מאוחר יותר בבית המשפט.

Kane Mitchell was today found guilty of murdering 11-week-old baby Teddie, who suffered a catalogue of injuries in his care. Teddie’s mother, Lucci Smith, was found guilty of neglect. Read more https://t.co/j8QQOlOw3U For advice about child abuse: https://t.co/SDY8IVUTwc pic.twitter.com/Eb4YN7tfqs

ב-1 בנובמבר, 2019, טדי התינוק פונה לבית החולים על ידי צוות אמבולנס לאחר שלקה בדום לב. הוא היה מחובר למכונת הנשמה במשך 10 ימים, לפני שרופאים נאלצו לקבוע את מותו. צוות בית החולים ציינו כי במהלך האשפוז אפשר היה לראות על גופו של התינוק סימנים שמעידים על כך שאחזו בו בחוזקה, נענעו אותו באכזריות ואף דפקו את ראשו על משטח קשיח.

מומחים לרפואה משפטית אמרו ששורה מעצמותיו נשברו, כולל 17 צלעות, הגולגולת ועצם הבריח. כמו כן, הוא סבל מנזק מוחי שנגרם כתוצאה מדימום, כמו גם מפציעות בעמוד השדרה והעין שלו. סיבת מותו התבררה להיות מחסור בחמצן למוח.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי באותו יום גורלי סמית' השאירה את טדי עם מיטשל, שאינו אביו הביולוגי, בזמן שיצאה לסידורים. כשהיא חזרה הוא כבר היה מחוסר הכרה. בלשים תיארו בבית המשפט כיצד לקח לאם חצי שעה להתקשר לאמבולנס, אחרי שרופא המשפחה שלה הפציר בה לפנות את התינוק לבית החולים.

Killer boyfriend, 32, weeps while pretending to be doting father.

ANOTHER Innocent beautiful precious Baby Murdered & for what? KANE MITCHELL sentenced to just 18 years, we need Capital Punishment not Taxpayers keeping this SC*M alive in Prison. https://t.co/wOwTEd8EaQ