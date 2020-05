ארה"ב: רשויות האכיפה סורקות את אגם יוטה אחר שתי נערות שנעלמו לפני כשבוע כשנכנסו למים. פרסיליה בינקאוסקי (18) וסופיה הרננדז (17) נראו לאחרונה ביום רביעי שעבר, כאשר יצאו לאגם השוכן בצפון המדינה בשביל לשוט באבובים.

הסמל ספנסר קאנון התייחס לפרשה בהודעה לכלי התקשורת ואמר כי להם על היעלמותן של שתי הנערות אחרי שדייג מקומי מצא את הטלפון הסלולרי של אחת מהן על גדות האגם, יחד עם שאר החפצים שלהן. מאוחר יותר, בני המשפחה של הנערות דיווחו על היעדרותן והרשויות פתחו בחיפושים.

The search for Priscilla Bienkowski and Sophia Hernandez will continue for several more hours tonight. The search will then resume at 8:00 AM tomorrow morning, 5/8/2020 from Lincoln Beach Marina. pic.twitter.com/MqLGoFV7Hv