באוגוסט 2020, טרגדיה הכתה בחייה של קייטלין פלמיירי. בבוקר של יום חתונתה נודע לה כי ארוסה, אריק, הלך לעולמו לאחר שלקה בליבו. בשיחה עם אתר ה-NY Post, היא תיארה שהרגישה כאילו עולמה נחרב סביבה. אז, כמה שנים אחרי מותו הפתאומי, התברר לה על חייו הסודיים.

ב-20 בנובמבר, 2023, במה שאמור היה להיות יום הולדתו ה-37 של אריק, פלמיירי נתקלה בתמונת אינסטגרם שהוקדשה לארוסה על ידי אישה אחרת. בהתחלה היא לא השקיעה יותר מדי מחשבה בפוסט, אבל מאוחר יותר החליטה ליצור איתה קשר בתקווה להבין מה הקשר שלה לאריק. רק אז התברר לה על הרומן שהוא ניהל מאחורי גבה.

My fiancé died on our wedding day — and then I discovered his secret life https://t.co/sL1D3p4ZsD pic.twitter.com/gKVkERyMjd