מנחל אל-עותייבי בת ה-29, אושיית פיטנס, נכלאה ל-11 שנים בערב הסעודית בגין "עבירות טרור" תמוהות – הבחירות האופנתיות שלה ועבודתה כפעילת זכויות נשים, כפי שמדווח אמנסטי אינטרנשיונל.

אל-עותייבי, כפי שדווח, נכלאה לאחר שימוע חשאי שנערך לה ב-9 בינואר, אולם דבר מעצרה נחשף על ידי ממשלת סעודיה רק בהמשך, בעקבות בקשה רשמית בעניינה. הארגון, יחד עם קבוצת ALQST שפועלת מלונדון לקידום זכויות אדם בערב הסעודית, פרסמו ביום שלישי הצהרה משותפת באשר לעונש שלה, שנחשף לראשונה במכתב סעודי ב-25 בינואר, ונשלח למשרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם.

הממלכה הערבית הסעודית התעקשה שלכליאתה אין קשר לפעילותה ברשתות, אולם פעילי זכויות אדם טוענים שההרשעה נגד אל-עותייבי מבטאת את גבולות חופש הביטוי בממלכה, המנוהלת כיום על ידי יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שמאז 2018 דווקא הסיר מספר הגבלות במדינה השמרנית.

"האישומים נגדה התייחסו אך ורק לבחירת הלבוש שלה ולהבעת דעותיה ברשתות החברתיות, כולל הקריאה שלה שם להפסיק את מערכת האפוטרופסות הגברית הנהוגה בסעודיה, פרסום סרטונים שלה לובשת 'בגדים מגונים' ו'הולכת לחנויות בלי ללבוש עבאיה (שמלה ארוכה עם כיסוי ראש, הלבוש המסורתי לנשים במדינות ערביות ואיסלאמיות)", כפי שמסרו באמנסטי אינטרנשיונל.

ארגוני זכויות אדם טוענים כעת כי אל-עותייבי הייתה נתונה להתעללות פסיכולוגית ופיזית בכלא בבירת המדינה ריאד, וכי "הועלמה" לחמישה חודשים בין נובמבר 2023 לאפריל האחרון. ב-14 באפריל, כך נטען, הצליחה ליצור שוב קשר עם משפחתה, וסיפרה שהוחזקה בבידוד בצינוק, שרגלה שבורה וכי נמנע ממנה טיפול רפואי.

ביסאן פקיח, פעילת אמנסטי אינטרנשיונל עבור ערב הסעודית, מסרה כי "הרשעתה של מנחל ו-11 שנות מאסר הן עוול מזעזע ואכזרי. מרגע מעצרה, היא הייתה נתונה בשיטתיות להתעללויות בלתי פוסקות על ידי השלטונות בערב הסעודית, ממעצר בלתי חוקי בגין תמיכה בזכויות נשים ועד להיעלמות כפויה במשך למעלה מחמישה חודשים, בזמן שנחקרה בחשאי, נשפטה ונידונה, והייתה נתונה למכות חוזרות ונשנות על ידי אחרים בכלא". לדבריה, עם המשפט שנערך לאל-עותייבי, "חשפו הרשויות הסעודיות את הריקנות של הרפורמות המהוללות שלהן בנושא זכויות נשים בשנים האחרונות, והפגינו את מחויבותן המצמררת להשתיק התנגדות בדרכי שלום".

ראשת תחום הניטור וההסברה של ALQST, לינה אל-הד'לול, הוסיפה כי עם המעצר והעונש המקומם, "השלטונות הסעודיים חשפו שוב את האופי השרירותי והסותר של 'הרפורמות' שלהם, ואת הנחישות המתמשכת שלהם לשלוט בנשים של ערב הסעודית".

אל-עותייבי, שפרסמה סרטוני כושר באינסטגרם, טוויטר וסנאפצ'ט, ותמכה בקוד לבוש ליברלי לנשים, זכויות להט"ב ועוד, התמודדה עם אישומים בגין "השמצת הממלכה בבית ובחו"ל וקריאה למרד בסדר הציבורי ובמסורות ובמנהגי החברה", כך לפי מסמכי בית המשפט. בנוסף היא הואשמה בהופעה בלבוש מגונה ובפרסום האשטגים בערבית שביקשו "להפיל את הממשלה". היא עצורה לפי הדיווחים מאז נובמבר 2022, בעוד שאחותה התמודדה עם אישומים דומים, אולם לפי ALQST, היא נמלטה מסעודיה.