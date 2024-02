קצין לשעבר בצי האוסטרלי טוען שהוא יודע למה לא הצליחו למצוא את שרידי טיסה MH370 – המוכרת גם בכינוי "המטוס המלזי". בשיחה עם חברת החדשות Sky News, פיטר וורינג, שהיה סגנו של קצין המבצעים האוסטרלי במבצע החיפוש אחר כלי התעופה האבוד, סיפר ששמונה חודשים אחרי כניסתו לתפקיד הוא הבין שהם פשוט סורקים במקום הלא נכון.

"היו כל מיני נקודות בזמן שעשה רושם שיש לנו מושג איפה המטוס נמצא, אבל זה לא היה ככה", ציין וורינג. "בשלב הזה מצאנו, פחות או יותר, כמעט שום דבר. ככל שעבר הזמן, המבצע הלך והסתבך במלא בירוקרטיה, מה שהקשה עלינו מאוד לשנות מסלול".

Peter Waring was Australian Navy operations manager and a key part of the MH370 search. In early 2015 he was questioning whether the plane could have crashed near the 7th arc. If the plane wasn't along that arc it brings into question the Inmarsat data and analysis of the pings.… pic.twitter.com/UeYEl4W5R2