גבר איסלנדי עבר לאחרונה ניתוח ראשון מסוגו והפך לאדם הראשון בעולם שהשתילו לו כתפיים וזרועות. פליקס גרטרסון בן ה-48 מתאושש כעת מהניתוח המורכב שארך 14 שעות ומתרגש מאוד לחזור ולהשתמש בזרועותיו – על אף שמצפה לו תהליך שיקום ארוך ואינטנסיבי.

גרטרסון איבד את זרועות כתוצאה מתאונה שארעה בינואר של 1998. החשמלאי לשעבר עבד על קו מתח ראשי בארץ מולדתו, לפני שבא במגע עם אחד הכבלים וקיבל מכת חשמל בעוצמה של 11 אלף וולט. כתוצאה מהתאונה, הוא שכב בתרדמת במשך 3 חודשים והתעורר לגלות שכירורגים נאלצו לכרות את זרועותיו בגלל כוויות חמורות ושברים במספר מוקדים.

בשיחה עם כתבים מקומיים, גרטרסון סיפר שהתאונה גרמה לו להתמכר למשככי כאבים, כמו גם להתמודד עם דיכאון. "4 שנים אחרי התאונה, המצב שלי רק הלך והחמיר", סיפר. "היה לי מאוד קשה להתמודד עם הנכות שלי וכדורים הפכו לבריחה שלי מהמציאות. למזלי, גיליתי כמה הנפש שלי חזקה והכרתי הרבה אנשים לאורך הדרך שהיו מוכנים לעזור לי".

ד"ר אראם גזריאן, המומחה שניהל את ניתוח שלו בביה"ח HCL בליון, צרפת, סיפר שלקח להם המון שנים למצוא תורם מתאים עבור גרטרסון. אף על פי כן, הפרוצדורה הסתיימה בהצלחה וללא סיבוכים בלתי צפויים. ביממה האחרונה, תיעוד חלקי מהניתוח עלה לערוץ היוטיוב של ביה"ח ובו אפשר לראות ההכנות של גרטרסון וגם את העברתו לחדר ההתאוששות.

We're absolutely thrilled to learn that Felix Gretarsson has just received the worlds first full double arm #transplant After a 15 hour operation, Felix is doing great! We first told his story last year - and will now return for part 2, later this year! https://t.co/MM5OwpFQtL pic.twitter.com/fZYCqOmfzZ