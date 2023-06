מפקד לשעבר של צוללת גרעינית מחיל הים האמריקאי הגיב להיעלמות הצוללת הזעירה שעשתה את דרכה לטיטאניק – והעריך שבמידה וכלי השיט הגיע לקרקעית האוקיינוס, סיכויי ההישרדות של הנוסעים עומדים על 1 ל-100. דיוויד מארקט (Marquet) התראיין לגבי הפרשה בערוץ החדשות האמריקאי NewsNation ואמר שצוותי החיפוש נמצאים במירוץ נגד הזמן כדי לאתר את הצוללת Titan – שנראתה בפעם האחרונה מאות ק"מ מקו החוף המזרחי של ארה"ב.

"חייבים למצוא אותם בהקדם האפשרי ולהביא למיקום המוערך שלהם איזה כלי שיט עם יכולת להתחבר לצוללת להעלות אותה בחזרה לפני הים", אמר מארקט. הצוללת Titan שוקלת בערך 10 טון ולדברי הימאי האמריקאי, ישנם כלי שיט שיכולים למשוך אותה מהקרקעית. אולם, יהיה קשה מאוד – ואפילו על סף בלתי אפשרי – למצוא את הצוללת במים עמוקים כל כך (כ-3,800 מטרים מתחת לפני הים).

Imagine being so rich you pay $250K to sit in a claustrophobic metal tube at the bottom of the ocean w/ 4 rich strangers taking turns gawking out a small dark foggy window to see the rusty remains of the poor survivors of the Titanic. Isn’t It Ironic. Don’t you think? #OceanGate pic.twitter.com/cn4FkGy2iW — Andy Signore (@andysignore) June 20, 2023

“It is operated by what essentially looks like a PlayStation controller.”



See what it’s like inside the submersible that went missing on a trip to view the Titanic wreckage. https://t.co/WaiT6aNFeE pic.twitter.com/6kdWGagFHb — CNN (@CNN) June 20, 2023

מארקט העריך שהאופציה הסבירה ביותר במצב הנוכחי תהיה להוריד צוללת נוספת עם צבט שתוכל להתחבר אל Titan במעמקים, או לחילופין לחבר אליה כבל גרירה. למרות זאת, התהליך צפוי לקחת הרבה זמן כי אין באזור כלי שיט מתאימים בשביל להשלים את המשימה.

חוששים מהנורא מכל

התרחיש הטוב ביותר במקרה של Titan הוא שיכולות הקשר של הצוללת נפגעו וכלי השיט עצמו תקין לחלוטין, כך לפי מארקט. אולם, הימאי מבהיר שלא סביר שזה המצב. "במקרה של כשל בכלי התקשורת, הצוללת כנראה הייתה חוזרת ישר לפני הים", אמר מארקט. "למעשה יש כאן כמה בעיות. ראשית כל אבד הקשר עם הצוללת, שנית היא לא עלתה בחזרה לפני הים ויותר מזה, הם לא העלו מצופים עם מראה מיקום לווייני. האם היה להם אמצעי כזה על בצוללת? למה הם לא העלו אותו לפני הים במצב חירום? אני לא יודע. ככה או ככה, העובדה שאבד הקשר עם הצוללת, וגם שהיא לא עלתה בחזרה לפני הים, וגם שהם לא העלו מצופים עם מראה מיקום, זה מה שגורם לנו לחשוש מהנורא מכל".

Titan היא כלי שיט זעיר (פחות מ-7 מטרים לאורך) שמסוגל לצלול לעומק של כ-3,900 מטרים. לצוללת יש חלון אחד ותא צלילה בצורת צינור. לצוללת אין מושבים, והיא נשלטת על ידי הגה שמזכיר שלט של קונסולת משחקי וידיאו. מארקט הבהיר בשיחה עם NewsNation שהוא לא מודע ליכולותיה של Titan, אבל אמר שהוא בטוח ב-99% שכלי השיט פרימיטיבי יותר ועמיד פחות מצוללת גרעינית בשווי 2 מיליארד דולר.

It has been more than 24 hours since a submarine diving towards the Titanic wreck went missing



Latest updates ⬇️ — BBC News (World) (@BBCWorld) June 19, 2023

"בצוללות צבאיות אוהבים עודפות. כלומר, אם אתה צריך משאבה אחת, אז מתקינים שתיים. אם צריך שתי משאבות, אז מתקינים שלוש", אמר מארקט. "תמיד יש לנו גיבויים למערכות, וגיבוי לגיבוי, וכן הלאה והלאה. בטבע אין שום רחמים. שמעתי שבצוללת הזו הם נעזרים בתיירים כדי לתפעל את כלי השיט. אם אחד מהם נניח לא מחזק בורג כלשהו מספיק חזק, זה יכול להמית אסון על כולם".

בהנחה שנוסעי Titan עדיין בחיים כנגד כל הסיכויים, השלב הבא יהיה להירגע עד כמה שניתן ולהמתין לכוחות החילוץ. "בני אדם, ברמה העקרונית, צריכים שלושה דברים כדי לשרוד, מזון, שתייה וחמצן", אמר מארקט. "אנחנו יכולים לשרוד די הרבה זמן ללא מזון וכמה ימים ללא מים. הבעיה היא החמצן. אדם נושם חמצן ופולט פחמן דו-חמצני. אם רמות הפחמן דו-חמצני בצוללת יעשו גבוהות מדי, הנוסעים יתחילו לסבול מכאבי ראש, בחילה ובסופו של דבר הם יאבדו את הכרתם".

הצוללת Titan נראתה בפעם האחרונה בסביבות השעה 04:00 לפנות בוקר ביום ראשון. לצוות יש אספקת חמצן שאמורה להספיק להם בערך עד שעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי הקרוב, כך לפי ההערכות. מארקט טוען שאם הם עדיין בחיים, השורדים ייאלצו להפחית את פליטת הפחמן דו-חמצני שלהם למינימום האפשרי.

"אפשר להאריך את אספקת החמצן בכלי השיט על ידי כך שבכל זמן נתון ארבעה אנשי צוות ישכבו במקום, יירגעו ולא יזוזו", טען מארקט. "איש הצוות החמישי בזמן הזה יכול לדפוק על דופן הצוללת בתקווה שמישהו מכוחות החילוץ ישמע אותו".

Titan היא צוללת של חברת OceanGate, שעורכת סיורים בעלות של 250 אלף דולר לכרטיס אל שרידי אוניית הטיטאניק – האונייה הבריטית שטבעה באוקיינוס האטלנטי באפריל של 1912, אחרי שפגעה בקרחון. שרידי נמצאו 73 שנים מאוחר יותר, בשנת 1985, במרחק של כ-603 ק"מ דרומית-מזרחית לחופי ניופאונדלנד, קנדה, ו-2,000 ק"מ צפונית-מזרחית לעיר ניו יורק.

מבצע החיפושים אחר Titan כבר יצא לדרך וכולל כוחות מקנדה וארה"ב. אדמירל משנה ג'ון מאוגר, ממשמר החופים האמריקאי, התייחס למצב הנתון בהודעה לכלי התקשורת האמריקאים ואמר שהקשר עם הצוללת אבד כ-95 דקות אחרי שהיא יצאה לדרכה. "נכון לעכשיו אנחנו משקיעים את מירב המאמצים בלהגיע לזירה עם כמה שיותר כלים", ציין מאוגר בהודעה לתקשורת. מאז דווח שמטוסים צבאיים, צוללת ומצופים מיוחדים עם אמצעי סונאר כבר נפרסו באזור בתקווה למצוא את כלי השיט האבוד.