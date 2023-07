"רקס באמת עשית את זה?": אלו היו המילים שכתב אמריקאי הפנה אל רקס האוורמן בזמן ששוטרים הובילו אותו מבית המשפט בחזרה לבית המעצר. החשוד האזוק, שתואר בכלי התקשורת בניו יורק בתור "מפלץ" (גובהו 193 ס"מ ומשקלו יותר מ-110 ק"ג), התעלם מהשאלות ועשה את דרכו לניידת המשטרה.

האוורמן, אדריכל בן 59 שמתגורר בניו יורק, הוא החשוד העיקרי בפרשת רצח סדרתי שהתפוצצה בתחילת העשור הקודם. בדצמבר 2010, הגיע למוקד החירום בלונג איילנד שיחה מאישה מבוהלת – שאנון גילברט – שטענה ש"מישהו עוקב אחריה" וביקשה עזרה. בשיחה עם המוקדנית אפשר לשמוע אותה אומרת: "יש מישהו שרודף אחרי. אני לא יודעת איפה אני. אני נמצאת בתוך בית". בשלב מסוים, גילברט נשמע בצד השני של השפופרת אומרת לאדם אחר "לא! עצור! לא!". השיחה אז נותקה בפתאומיות.

The suspected serial killer was contracted by Trump’s firm to do architectural work on 40 Wall Street, a property once described as Trump’s “greatest deal.”https://t.co/JC6VTC5Weg — The Daily Beast (@thedailybeast) July 19, 2023

רשויות החוק פתחו במבצע חיפושים אחר גילברט סמוך לחוף גיגלו, דרומית ללונג איילנד. במהלך הסריקות, שוטרים מצאו את גופותיהן של 4 נשים צעירות עטופות בשקי יוטה. הנשים זוהו מאוחר יותר בתור מייגן ווטרמן, מליסה ברתלמי, אמבר קוסטלו ומורין בריינרד-ברנס – כולן נערות ליווי שפרסמו את שירותיהן באינטרנט ונעלמו בין השנים 2007-2010. בעיתונות המקומית כינו את הפרשה "הרביעייה של חוף גיגלו".

חוקרים מצאו על שק היוטה שכיסה את ווטרמן שערה שלא הייתה שייכת לקורבן ומעבר לזה, לא דווח על ראיות פורנזיות נוספות שהתגלו בזירה. במהלך השנה שלאחר מכן, שוטרים מצאו באזור 7 קורבנות נוספים – כולל את גופתה של שאנון גילברט. עם הזמן הלכה והתקבעה הסברה שפועל באזור רוצח סדרתי של נערות ליווי, אבל לחוקרים לא היה קצה חוט ובמרוצת הזמן החקירה איבדה את המומנטום שלה. אז, בשנה שעברה, נרשמה פריצת דרך.

"היה לו מין חיוך כזה על הפרצוף והעיניים שלו נצצו"

האוורמן הפך לחשוד פוטנציאלי בשנת 2022, אחרי שבלשים גילו שהוא היה בעבר הבעלים של שברולט אוולנץ' (Avalanche) – הרכב עליו עלתה אחת הקורבנות לפני שהיא נעלמה. שוטרים עקבו אחריו לאורך תחילת השנה וב-26 בינואר, הצליחו להשיג את ידיהם על שאריות הפיצה שהוא אכל לארוחת הצהריים. לפי אתר ה-NY Post, האוורמן הזמין את הפיצה למשרדו בשדרה ה-5 במנהטן, יצא מהמקום עם הקרטון ואז זרק את השאריות בפח זבל ברחוב. הממצאים נשלחו למעבדת המז"פ של מחוז סופולק ובסופו של דבר, מומחים הצליחו להתאים את שרידי הדנ"א שנמצאו על הפיצה לשערה שהתגלתה על גופתה של ווטרמן.

בן ה-59 נעצר ביום חמישי שעבר ומאז הואשם ברצח של שלוש נשים מ"הרביעייה של חוף גיגלו". מהפרקליטות נמסר שממצאי דנ"א שנלקחו מהקורבנות קושרים אותו באופן ישיר לרציחות. האוורמן הכחיש מאז כל קשר לרצח הסדרתי של נערות הליווי וסנגורו, מייקל בראון, אמר לכתבים מחוץ לבית המשפט: "דבר אחד אני יכול לומר לכם זה שבזמן שדיברתי עם מרשי הוא אמר לי, עם דמעות בעיניים, 'אני לא עשיתי את זה'".

The 59-year-old was arrested last week in New York City and charged with the murders of three of the “Gilgo Four,” a group of four women whose remains were found along a short stretch of Long Island’s Gilgo Beach in 2010. https://t.co/Di25PmyWRW — KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) July 19, 2023

חוקרי המשטרה סיפרו שהאוורמן – גבר נשוי ואב ל-2 – נפגש באופן קבוע עם נערות ליווי בעשורים האחרונים. ממצאי החקירה חשפו כי הוא הסתיר את האמת מבני משפחתו בעזרת שורה של טלפונים ניידים, אותם הוא קנה במיוחד כדי ליצור קשר עם נערות הליווי ולקבוע מתי להיפגש איתן. בחלק מהראיות שהוצגו בבית המשפט אפשר לראות תיעוד ממצלמות אבטחה של החשוד קונה בחנות סלולר את אחד המכשירים שבו הוא השתמש כדי לדבר עם אחת הקורבנות. כמו כן, באחד הטלפונים נמצא גם סלפי אותו הוא שלח לאחת הנשים שנרצחו.

ניקול בראס, נערת ליווי לשעבר, העידה בסרטון בחשבון הטיקטוק שלה שפעם היא יצאה לדייט עם האוורמן והאובססיה שלו עם רוצחים צמררה אותה. בת ה-34 התראיינה על כך בתוכנית הבוקר GMA ותיארה כיצד חיוך חולני נמרח על פניו כשהוא דיבר על "הרביעייה של חוף גיגלו". כמו כן, לטענתה, בראס מבינה היום שהוא ידע פרטים על הפרשה שאף אחד אחר לא הכיר.

"בהתחלה הוא נראה לי כמו אדם נורמלי לחלוטין. דיברנו על העבודה שלו והכל היה בסדר. הבעיות התחילו כשדיברנו על הרציחות, כשהנושא עלה זה נראה כאילו הוא ממש מדמיין הכל בראש שלו וזה מדליק אותו", סיפרה בראס. "היה לו מין חיוך כזה על הפרצוף והעיניים שלו נצצו. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל הוא נתן לי תחושה ממש לא טובה. האינטואיציה שלי אמרה לי שאני חייבת להתרחק ממנו. היום כשאני נזכרת בדייט שלנו אני חושבת שהוא פשוט רצה להתרברב לגבי מה שעשה לכל הנשים האלה".

Scores of guns confiscated from Long Island home of suspected Gilgo Beach serial killer https://t.co/OslXQ9lwvY pic.twitter.com/uvsDQEtuaG — New York Post (@nypost) July 16, 2023

EXCLUSIVE: The wife of suspected Long Island serial killer Rex Heuermann has filed for divorce less than a week after her husband was arrested on a half-dozen cold case murder charges. https://t.co/l69KO7RNhM pic.twitter.com/qSzdSOumbO — Fox News (@FoxNews) July 20, 2023

שוטרים ערכו בימים האחרונים חיפוש בביתו של האוורמן בלונג איילנד, שנמצא במרחק 24 ק"מ מהזירה שבה מצאו את גופות "הרביעייה של חוף גיגלו". חברת החדשות NBC News פרסמה שנמצאה במקום כספת עם יותר מ-200 אקדחים. רודני הריסון, מפקח המשטרה במחוז סופולק, אמר שסגניו מנסים כעת לברר אם יש לו רישיונות לכל הנשקים וגם אם זה המצב, עדיין מדובר בממצא מטריד. "כמות כזו של נשקים זו סיבה לדאגה", אמר הריסון. "בין אם הוא השיג אותם בדרך חוקית או לא, זה משהו שאנחנו עוד צריכים לבחון. בכל מקרה, כשמישהו מחזיק אצלו כמות כזו של נשק זה מדאיג אותנו". מאז פורסם שרשויות החוק בוחנות גם את האפשרות שהאוורמן פעל במדינות אחרות ברחבי ארה"ב.

האוורמן חי בביתו בלונג איילנד יחד עם אשתו השנייה, אסה אלרפ (Asa Ellerup), ושני ילדיו הבוגרים מנישואים קודמים. הוא הבעלים של חברת האדריכלות RH Architects שמתמחה בבנייני מגורים ופרויקטים מסחריים. בעקבות מעצרו של בן ה-59 ושורת ההאשמות נגדו, אשתו הגישה בקשת גירושין.

האוורמן הובא לבית המשפט השבוע ולפי העדויות של הנוכחים באולם, הוא ישב בשקט בדוכן הנאשמים, לא הביע שום רגש ודיבר אך ורק כאשר השופט פנה אליו. במידה והוא יימצא אשם בעברות המיוחסות לו, בית המשפט כל הנראה יגזור עליו מאסר עולם ללא אפשרות חנינה. טרם נקבע מועד המשפט שלו.