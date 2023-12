ג'יפסי רוז בלנשרד שוחררה אתמול (חמישי) מהכלא שבמיזורי, ארה"ב, לאחר שריצתה שבע שנות מאסר בגין רצח אמה, דידי בלנשרד. בת ה-32 נידונה בשנת 2016 לעשר שנות מאסר, לאחר שהורשעה ברצח מדרגה שנייה, במסגרת סיפור חייה המטריד, שעלה לכותרות ביוני 2015: אז נמצאה האם מתה בביתם שבספרינגפילד, עם דקירות מרובות לגופה.

עד לרצח היה נראה כי האם והבת חיו יחד בשלווה בבית קטן שנבנה במיוחד עבורן על ידי עמותה, בעקבות מחלה שג'יפסי נולדה איתה, שהגבילה אותה לכיסא גלגלים והצריכה סיעוד מלא. האם דידי שימשה כאחות מסורה, עד שפוסט מבהיל הופיע בעמוד הפייסבוק של האם: "שיספתי את הגרון של החזירה השמנה הזאת ואנסתי את הבת התמימה שלה. הצעקה שלה הייתה כל כך חזקה".

Gypsy Rose Blanchard is set to be released from prison on Thursday after pleading guilty in 2015 for her role in the death of her mother, who allegedly forced her to pretend she was disabled. https://t.co/un4nEv4P9L — CBS News (@CBSNews) December 28, 2023

הפוסט גרם למכריהם המודאגים של בנות בלנשרד להזעיק מיד את המשטרה, שהגיעה לבית ומצאה שם הגופה של האם בחדר השינה. מאוחר יותר התברר כי בניסיון לנהל חיים תקינים, הכירה ג'יפסי ברשת בחור בשם ניקולס גודג׳ון, שהפך לבן הזוג שלה, ללא ידיעת אמה. השניים תכננו את הרצח, אחריו ברחו לבית הוריו של גודג'ון, ששלח לביתם בדואר את הסכין, במטרה להשמיד ראיות.

בלנשרד טענה להגנתה ששנים חוותה התעללות נפשית ופיזית על ידי אמה, שסיפרה לכולם שהיא חולה סופנית. בין היתר, היא אילצה אותה להשתמש בכיסא ובמכלי חמצן, תוך שהיא מערימה גם על רופאים, חלקם אבחנו את ג'יפסי כחולת לוקמיה. במקביל הכריחה האם את בתה להעמיד פנים שהיא חולה בסדרה של מחלות כרוניות, לעבור ניתוחים ולהיות מוזנת בתרופות ובמזון דרך צינור שמחובר לקיבתה. כאשר כל הזמן הזה, קיבלו השתיים הטבות מארגוני צדקה.

אלא שמאז, הוכח כי ג'יפסי לא סובלת מדבר - פרט לעין עצלה. מומחים מאמינים כי היא, בדומה לאם, הייתה קורבן לתסמונת מינכהאוזן באמצעות שליח; "כאשר מישהו מנסה למשוך תשומת לב ואהבה על ידי זיוף, גרימה או הפרזה של מחלה. הם משקרים לגבי תסמינים, מחבלים בבדיקות רפואיות (כמו הכנסת דם לשתן) או מזיקים לעצמם כדי לחוות סימפטומים", כפי שפורט בדוח של מרפאת קליבלנד.

View this post on Instagram A post shared by gypsy (@gypsy_rose__blanchard)

בריאיון שקיימה בעבר למגזין PEOPLE, הרהרה ג'יפסי על מעשיה כשאמרה כי "אם הייתה לי עוד הזדמנות להתחיל מחדש, אני לא יודעת אם הייתי חוזרת להיות ילדה ואומרת לדודים שלי שאני לא חולה, ושאמא עושה אותי חולה. או, אם הייתי יכולה לחזור רק לנקודה של השיחה עם ניק, ואומרת לו, 'אתה יודע מה, אני הולכת לספר למשטרה הכל'. אני די נאבקת עם זה", הודתה. עם זאת, היא סיפרה כי לעולם לא תציין שהיא "שמחה" שאמא שלה מתה, או שהיא "גאה" במעשיה. "אני מתחרטת על זה כל יום", אמרה.

הסיפור המשונה של בנות בלנשרד זכה לתשומת לב עולמית והיה נושא להפקות שונות על המסך כמו הסרט התיעודי של HBO, "אמא נרצחה לי", והדרמה מבית הולו, "הפשע: ג'יפסי רוז". בשבוע הבא תעלה ברשת לייפטיים סדרה שבה תחלוק ג'יפסי שוב את סיפורה בראיונות מהכלא, The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard.

View this post on Instagram A post shared by gypsy rose blanchard fan1 (@gypsyrblanchard_fanpage)