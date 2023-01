אושיית אונליפאנס מבריטניה נידונה לבלות את שארית ימי חייה מאחורי הסורגים, לאחר שרצחה את בן זוגה לשעבר. ממצאי חקירה המשטרה קבעו שאביגייל ווייט דקרה למוות את בדרלי לואיס אחרי שהוא החליט להיפרד ממנה.

בת ה-24 הזעיקה אמבולנס לזירה וטענה בהתחלה שלואיס דקר את עצמו. למרות זאת, עד מהרה היא שינתה את גרסתה ואמרה שלא התכוונה להרוג את לואיס אלא "רק להפחיד אותו". מאוחר יותר, היא הודתה בעבירת הריגה, אך הכחישה כל קשר לתקרית לאחר שהואשמה ברצח מדרגה ראשונה.

הפרקליטה אנה ויגרס סיפרה בבית המשפט שהקורבן תכנן להיפרד מווייט עוד בחודש מרץ האחרון, זמן קצר לפני הרצח, אך לא עשה את זה כי חשש שהיא תפגע בעצמה. בהמשך, היא תיארה מקרה שבו הקורבן יצא עם חבר ועם ווייט לפאב בערב הרצח, והם נקלעו לריב מול כולם.

BREAKING: Abigail White found guilty of the murder of her partner, Bradley Lewis, at their home in March. She admitted manslaughter. She killed him with a single stab wound to the heart. @itvwestcountry pic.twitter.com/cZfHoAb2mX