רשויות החוק בארגון, ארה"ב, התירו לפרסם פרטים מכתב האישום שהוגש נגד מייקל מיידן (57) – שחשוד כי הגיש לילדות בנות 12 שייק מנגו עם תרופות שינה. התקרית אירעה באוגוסט האחרון, אז קבוצת חברות של בתו של החשוד הגיעו לישון בביתו בעיר לייק אווגו (Lake Owego). לפי העדויות של הקורבנות, מיידן הגיע בשלב מסוים עם המשקאות, שהיו מעורבבים עם בנזודיאזפין, והתעקש שהן ישתו אותם.

אחת הבנות – שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום – סיפרה שמיידן גרם לה להרגיש מאוד לא בטוחה. לטענתה, הוא כפה עליה ועל שתי בנות אחרות לשתות את השייק, ואפילו בדק מאוחר יותר אם התרופות משפיעות עליהן. לבסוף, היא שלחה הודעה לחברה וביקשה ממנה לבוא לאסוף אותה. "בזמן ש'ישנתי', אבא שלה בא אלינו", כתבה בת ה-12 בהתכתבות. "חיבקתי את אחת הבנות כי היא פחדה והוא כל הזמן ניסה להרחיק אותנו אחת מהשנייה. הוא כל הזמן בדק שאנחנו לא ערות".

