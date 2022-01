21 בפברואר, 1977. ארה"ב. שירותי הכבאות של שיקאגו מוזעקים לדירה בעיר בעקבות דיווחים של השכנים על עשן שמיתמר מהחלונות של חדר השינה. לוחמי אש פורצים את דלת הכניסה וממהרים אל מוקד השריפה, שהתברר להיות ערמה של בגדים שנזרקו על המזרון. הם מצליחים להשתלט על הלהבות תוך זמן קצר, אבל אז מגלים משהו חשוד: בליטה על המזרון, כאילו יש משהו מתחתיו. הם מזיזים אותו ממקומו ונחרדים לגלות את גופתה של בעלת הבית – טרסיטה בסה.

טרסיטה נמצאה שרועה מתחת למזרון כשהיא ערומה לחלוטין, וסכין קצבים ענקית נעוצה בבית החזה שלה. חוקרי המשטרה שמוזעקים למקום סוברים כי בעלת הבית נרצחה אחרי שהפכה קורבן לאונס אכזרי. למרות זאת, דו"ח הנתיחה לאחר המוות חשף שהיא לא הותקפה מינית ובלשים שמונו לחקור את המקרה מגלים שהתיק לא פשוט כפי שציפו מלכתחילה. בהיעדר ראיות פורנזיות בזירה או אינדיקציה לכך שיש לה אויבים, הם לא מצליחים למצוא חשודים במעשה. עם הזמן, תיק החקירה הופך לפתוח והרצח עצמו מוגדר כתעלומה. למרות זאת, פריצת הדרך תגיע בסופו של דבר וממקום מאוד לא צפוי.

View this post on Instagram

טרסיטה בסה, נולדה בשנת 1929 באיים הפיליפינים, תמיד חלמה להיות מורה למוזיקה. היא היגרה לארה"ב בשנות ה-60 ומצאה עבודה בתור אחות במחלקת לב-ריאה של בית החולים אדג'ווטר, הממוקם בפאתי שיקאגו. טרסיטה התחבבה על כל עובדי המחלקה שלה וגם כמה במחלקות אחרות. היא ניהלה חיים שקטים למדי ובזמנה הפנוי, לימדה את ילדי השכונה לנגן פסנתר בתקווה לגייס מספיק כסף בשביל להשלים את לימודי התואר השני שלה.

רות לואוב, חברתה של טרסיטה, סיפרה לחוקרי המשטרה ששוחחה איתה ב-21 בפברואר. השתיים דיברו במשך חצי שעה, במהלכה האחות סיפרה שהיא מצפה לאורח – אם כי היא לא אמרה במי מדובר או מה מטרת הביקור. כשעה מאוחר יותר, השכנים כבר התקשרו לכבאים והתלוננו על ריח של עשן שמגיע מהדירה שלה. חצי שנה מאוחר יותר, חוקרי המשטרה עדיין לא גילו מי אחראי למותה – עד שיום אחד, דברים משונים התחילו לקרות לאחת מחברותיה לעבודה.

רמיביאס "רמי" צ'ואה הייתה גם היא אחות באדג'ווטר, גם היא ממוצא פיליפיני. היא הייתה הראשונה לחוש בדברים משונים שהתחוללו בבית החולים אחרי הרצח של טרסיטה. בשיחה עם כתבים מקומיים, היא סיפרה כיצד התחילה להרגיש את רוחה של חברתה כמה שבועות אחרי שנדקרה למוות. "פעם אחת, בזמן שנמנמתי בחדר האחיות, הרגשתי לפתע כאילו אני לא לבד בחדר", סיפרה. "פקחתי את עיניי וראיתי אותה מולי. ראיתי את הרוח של טרסיטה. צרחתי באימה וברחתי משם. באותו זמן לא רציתי לומר דבר לאיש. פחדתי שיחשבו שאני מטורפת".

כמה ימים מאוחר יותר, קורבן הרצח ביקרה את רמי פעם נוספת. ד"ר חוזה צ'ואה, רופא באדג'ווטר ובעלה של רמי, סיפר שהכל קרה בזמן שאשתו ישנה במיטתה והוא שוחח בטלפון עם עורך דינו. לפתע, רמי התחילה לצווח באימה. חוזה רץ לחדר השינה, רק כדי לגלות שאשתו נמצאת בטראנס. "היא אמרה לי 'אני טרסיטה בסה ואני צריכה את העזרה שלך'", סיפר. "שאלתי אותה מה היא רוצה, אז היא ענתה שאדם נכנס לה לדירה ורצח אותה. היא אמרה שאני מוכרח לפנות למשטרה. ברגע שסיימה לדבר, רמי התעוררה ולא הייתה מודעת בכלל לאפיזודה הביזארית".

חוזה סיפר לאשתו כל מה שקרה, אבל בני הזוג החליטו שלא לעשות דבר בנידון. אחרי הכל, לא הייתה להם שום ראיה ויותר מזה, לא היה להם אומץ לגשת למשטרה לספר את הסיפור הביזארי שלהם. כמה שבועות מאוחר יותר, רמי נכנסה לטראנס נוסף וקולה של טרסיטה דיבר ממנו בשנית. "היא שאלה למה לא דיברתי עם המשטרה", סיפר חוזה. "אמרתי לה שלא היה לנו מה לומר למשטרה. אז, היא אמרה את השם שלו. אלן שואורי, האיש שרצח אותה".

Did Teresita Basa solve her own murder? Here's one true life ghost story that still haunts https://t.co/Nu7eftiB8f pic.twitter.com/OjtMZUy6kJ