טרגדיה באיטליה שם אישה צנחה אל מותה ממתקן אומגה בצפון המדינה. ג'יזליין מוטאהיר נפלה מגובה של כ-20 מטרים לאחר שהחליקה מחוץ לרצועות הבטיחות, כך לפי הדיווחים. התקרית אירעה בפארק Fly Emotion ובעקבותיה, ההנהלה החליטה לסגור את המקום באופן זמני כדי לאפשר חקירה משטרתית.

בת ה-41 נהרגה במקטע הראשון של אחד ממסלולי האומגה בפארק. עדי ראייה סיפרו לבלשים שמוטאהיר עצרה באמצע המסלול ואפשר היה לראות אותה נאבקת ברצועות הבטיחות. לפתע, היא נפלה מהמתקן אל היער למטה. כוחות חילוץ והצלה שהוזעקו למקום מצאו אותה במהירות, אך בשלב הזה כל שנותר להם לעשות היה לקבוע את מותה.

Tragedy struck at a popular Italian province when a woman plunged 60ft to her death from a high-speed zip linehttps://t.co/p3nciY1Ga1 pic.twitter.com/U61lHa1dZs