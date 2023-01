סוף לפרשת הרצח שטלטלה את אנגליה: נגזר דינו של נער בן 15 שדקר למוות תלמידת בית ספר, לאחר מריבה על סרטון סנאפצ'אט. אווה וויט, בת 12, נדקרה למוות במרכז ליברפול, אנגליה, לאחר אירוע הדלקת אורות חג המולד ב-25 בנובמבר 2021.

הנער, שלא ניתן לנקוב בשמו מסיבות משפטיות, טען כי דקר אותה בטעות להגנה עצמית, אך נמצא אשם לאחר המשפט. הוא נידון למאסר עולם עם מינימום של 13 שנים, בבית המשפט של ליברפול.

במשפט עלה שאווה וחבריה היו מעורבים בוויכוח עם הנער ושלושה מחבריו, לאחר שהנערים הקליטו סרטוני סנאפצ'ט שלהם. חבריה של אווה סיפרו שהנער, שהיה אז בן 14, "חייך" לאחר שדקר אותה בצווארה בסכין, לפני שנמלט מהמקום.

אווה הובהלה לבית החולים "אלדר היי" לילדים עם פציעות אנושות, ומתה זמן קצר לאחר מכן.

לאחר הדקירה, השליך הילד את הסכין ופשט את מעילו, שנמצא מאוחר יותר בפח אשפה. צילומי אבטחה מראים אותו יחד עם חבר, מיד לאחר הרצח, קונים חמאה בחנות מכולת, שלדבריו הייתה מיועדת ללחמניות קראמפט.

לאחר מכן, הוא הלך לביתו של חבר, וכשאימו יצרה איתו קשר כדי לומר לו שהמשטרה מחפשת אותו, הוא אמר לה שהוא משחק במחשב. הנער נעצר בערך בשעה 22:30, שעתיים בלבד לאחר הדקירה הקטלנית.

הנאשם, שהופיע בווידיאו, כיסה את פניו בידיו, כשגברת וויט ובתה הבכורה מיה, בת 18, פרצו בבכי בבית המשפט. הוא טען שדקר את אווה "בטעות" מתוך הגנה עצמית כשניסה להפחיד אותה. לאחר שהוגש נגדו כתב אישום, הודה הנער שהחזיק את הסכין, שלה להב באורך 7.5 ס"מ, אך הכחיש שרצח או הרג. הוא אמר לבית המשפט שהוא פחד שאווה "תקפוץ" עליו, והוסיף: "אני מבטיח, לא התכוונתי להכות אותה".

הרוצח סובל מהפרעת קשב והיפראקטיביות ולמד בבית ספר מיוחד. במאי בשנה שעברה הוא נעצר בגין תקיפה של שתי נשים, ועלה החשד שהוא מנוצל על ידי עבריינים מוכרים למשטרה. ניק ג'ונסון, הסנגור שלו, טען כי הוא נשא עליו סכין, מכיוון שהיה בעבר קורבן לפשע אלים. בנוסף, אביו של הנער נהג באלימות כלפי אמו, והוא נכלא בשנת 2015.

אמה של אווה, ליאן וויט, בכתה במשפט כשסיפרה על מותה של בתה. בגזר הדין של הנאשם היא אמרה: "זה העבר, ההווה והעתיד. זה לא רגע נורא אחד. החיים שלנו מתחלקים ללפני ואחרי. אווה האהובה שלי מתה כל פעם מחדש, בכל בוקר כשאני מתעוררת. אווה שלי מתה שוב בכל רגע שהיא לא איתנו, עד סוף ימיי. היא הייתה החיים שלי. היא הייתה ילדה מאושרת ובריאה שהעריצה את משפחתה. אור חיי יהיה עמום לנצח". עוד הוסיפה: "היא לעולם לא תגשים את חלומה להיות דיילת אוויר ולטייל בעולם".

Today, (Mon 11 July) a 15-year-old boy has been jailed for the murder of 12-year-old Ava White in #Liverpool Detective Superintendent Sue Coombs said: "I want to take this opportunity to pay tribute to Ava, to the members public & security staff involved." More here pic.twitter.com/FuftIjwdT0 — Merseyside Police (@MerseyPolice) July 11, 2022

השופטת ייפ קבעה: "הנער, שהודה בהחזקת סכין אך הכחיש הריגה ורצח, לא הביע חרטה, מה שגרם למשפחתה של אווה מצוקה נוספת". כשהיא גזרה את דינו, אמרה: "יש רק סיבה אחת מדוע אווה מתה והיא כי בחרת לשאת סכין ובחרת להוציא אותה ולהשתמש בה. נהנית לסחוב סכין. השווצת בה לחברים שלך מוקדם יותר באותו ערב. זה היה נשק אכזרי ולא היית צריך אותו".