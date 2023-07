טפארי קמפבל, השף האישי לשעבר של ברק אובמה, נמצא מת באגם סמוך לביתו של הנשיא לשעבר באי מרתה'ס וניארד, מדינת מסצ'וסטס. גופתו נמצאה במרחק של כ-30 מטרים מגדות אדגרטאון גרייט פונד (Edgartown Great Pond) ובעומק של כ-2.5 מטרים מתחת למים. לפי רשויות החוק במסצ'וסטס, קמפבל נמצא בעזרת סירה עם סורק סונר שסרקה את האזור.

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שקמפבל הגיע לאגם עם חבר והשניים יצאו למשט עם גלשני סאפּ סמוך למשכנו של אובמה – שלא היה במקום בזמן התקרית. זמן קצר לאחר מכן דווח לרשויות על היעלמותו והמשטרה המקומית פתחה במבצע חיפושים אחריו.

#BREAKING: Barack Obama's personal chef Tafari Campbell is identified as the man found dead after paddle boarding accident near Obama's Martha's Vineyard home pic.twitter.com/m67rnIx8EP — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 24, 2023

Police recovered the body of Tafari Campbell, 45, a beloved employee and friend of former President Barack Obama from the waters near the Obama family's estate at Martha's Vineyard on Monday. @demarcoreports has more on the tragedy. pic.twitter.com/oT17oNVA52 — Good Morning America (@GMA) July 25, 2023

"נסיבות מותו של הקורבן נחקרות על ידי בלשים ממשטרת אדגרטאון והמחוזות הסמוכים", נמסר בהודעה מדוברות המשטרה. משפחת אובמה הגיבו מאז לתקרית, הביעו צער על מותו של קמפבל והגדירו אותו כ"בן משפחה".

"כשהכרנו אותו לראשונה, הוא היה סו-שף כשרוני בבית הלבן. טפארי היה אדם יצירתי, עם תשוקה לבישול ויכולת מדהימה לקרב בין אנשים. לאורך השנים זכינו להכיר אותו וגילינו אדם לבבי, כיפי ואדיב בצורה בלתי נתפסת, שהאיר את חיינו", נמסר בהודעה ממשפחתו של הנשיא לשעבר.

Tafari Campbell (Obama’s private Chef who drowned today) may not have been the best swimmer… but this video shows he was more than capable of swimming the distance of a small pond with still water ⚠️



What really happened here?



Drunk?

Drugged?

Murdered?



RELEASE THE FOOTAGE!!! pic.twitter.com/ppCAju3zTC — Matt Wallace (@MattWallace888) July 25, 2023

I used to live in that area, and people get stuck in the mud at the bottom of those ponds, then drown.



You allow yourself to gently sink to touch the bottom, then propel yourself upward with your legs, only instead of going up, your legs sink into the mud, and you can't get out. — Wags (@LeifMcGrief) July 25, 2023

it was 82 degrees, and a nearly 100% humidity. He fainted, heat stroke or something. Then no one was around. Tragic accident pic.twitter.com/bkkI8nG05K — jj (@JarretNoDegree) July 25, 2023

נסיבות מותו של טפארי טרם התבררו, ובהיעדר תשובה ודאית כבר התחילו לצוץ כל מיני קונספירציות בקשר לפרשה. מאט וואלס – אושיית רשת עם יותר ממיליון עוקבים ברשת החברתית – העלה תיעוד של השף בן ה-45 שוחה בבריכה וכתב: "טפארי אולי לא היה השחיין הטוב ביותר, אבל הסרטון הזה מראה שהוא לגמרי היה מסוגל לשחות מרחק קצר באגם עם מים עומדים. מה באמת קרה פה? הוא היה שיכור? מסומם? הוא נרצח?".

גולשת אחרת הזכירה את סיפורו של וולטר שייב, שף לשעבר בבית הלבן שנעלם בגבעות ניו מקסיקו בשנת 2015 ונמצא מת כמה ימים לאחר מכן. לפי דוח הנתיחה לאחר המוות גם שייב טבע למוות. גולשים אחרים העלו בינתיים סברות קצת יותר מתקבלות על הדעת לגבי נסיבות מותו של טפארי.

גולש אחר שהזדהה כתושב האזור לשעבר כתב: "אנשים נתקעים כל הזמן בבוץ שיש בתחתית האגמים האלה ואז טובעים. אתה שוקע לאט-לאט במים עד שאתה מגיע לקרקעית, ואז דוחף אותה עם הרגליים בחזרה אל פני המים – רק שאתה לא זז מהמקום. הרגליים שלך נתקעות בבוץ ואתה לא מסוגל לצאת". גולש נוסף ציין ששורר באזור גל חום עם אחוזי לחות גבוהים ויכול להיות שטפארי פשוט לקה במכת חום בזמן שגלש. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות התקרית.