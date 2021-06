בני משפחתו של סמואל אולסון דיווחו על היעלמותו ב-27 במאי, יום חמישי שעבר. תרזה בלבואה, בת זוגו הנוכחית של אבי הילד, דיווחה כי היא האחרונה שראתה אותו בחיים כאשר הסיעה אותה לבית הספר באותו יום. לטענתה, אמו הביולוגית של הילד, שרה אולסון, פגשה אותה באותו בוקר כשהיא מלווה בשוטר ודרשה ממנה למסור את סמואל. לטענת בלבואה, היא נענתה לדרישה ומאז הילד נעלם.

תרזה סיפרה מאז את גרסתה לחוקרים שלא הצליחו לאמת אותה או למצוא את אותו שוטר שכביכול ליווה אותה באותו בוקר. מעבר לזה, עורך דינה של שרה התייחס לטענות ואמר שהאם לא ראתה את בן ה-6 כבר קרוב לשנה – אף על פי שבית המשפט זיכה אותה במשמורת מלאה עליו. בשעות האחרונות, פורסם כי תרזה נעצרה בעוון לשיבוש הליכי חקירה, בעקבות חשד שהיא שיקרה לבלשים. בינתיים, עוד פרטים חשודים ממשיכים להיחשף בפרשה הטרגית.

על פי הפרסומים של משטרת יוסטון, ממצאי הנתיחה לאחר המוות קבעו על פי מצב הריקבון של גופת הילד שהוא לא מת לאחרונה. ג'רלד הול, מפקד תחנת המשטרה בעיר ג'ספר, התייחס לממצאים הפתולוגיים ואמר: "עושה רושם שהגופה הייתה שם במשך זמן רב". סיבת המוות שלו טרם הותרה לפרסום.

I’m sad, angry & sick about this. HPD Chief Finner says, “It is with great sadness that I share with you that a body - of who we believe to be 6-year-old Samuel Olson - was recovered in a motel room in Jasper, Texas, earlier this evening.” More details to come tomorrow. #khou11 pic.twitter.com/yXSLSKImL2