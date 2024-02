טרגדיה בחוף הים בפורט לוטרדייל, פלורידה, שם ילדה קטנה מתה אחרי שנקברה בחיים מתחת לחול. התקרית אירעה אתמול לקראת השעה 15:00, אז הילדה – שגילה היה בין 5 ל-7 – חפרה בחול יחד עם ילד בן 7. לפי ההערכות, השניים הגיעו לעומק של כמעט 2 מטרים כשלפתע, דופן הבור התמוטט. החול הגיע לילד עד לבית החזה אחרי ההתמוטטות בזמן שהילדה כוסתה לחלוטין.

לפי העדויות שהגיעו לאתר החדשות CBS Miami, עוברי אורח ואנשי כוחות הצלה חפרו בחול במשך כמה דקות עם אתי חפירה וקרשים בניסיון למצוא את הילדה. כשמחלצים הצליחו סוף-סוף מצאו אותה, היא כבר לא נשמה.

OMG a child was killed in a sandhole collapse at Lauderdale-by-the-Sea beach today. One of these almost got me when I was a kid. Parents be careful when digging holes on the beach with your kids. RIP pic.twitter.com/5S76GBUvyj