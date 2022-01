דרמה ברחובות לוס אנג'לס, קליפורניה, שם שוטרים מקומיים חילצו טייס שתי שניות לפני שהמטוס בו נכלא, נדרס על ידי רכבת מהירה. סרטונים מהחילוץ הנועז עלו מאז לרשתות החברתיות, שם הם הפכו לוויראליים תוך זמן קצר.

התקרית ארעה אתמול בשעות הצוהריים, אחרי שמטוס מסוג Cessna התרסק על פסי הרכבת זמן קצר אחרי שהמריא משדה תעופה מקומי. בתיעוד אפשר לראות את השוטרים ממהרים למשוך את הטייס הפצוע מכלי התעופה. "קדימה, קדימה, קדימה!", צועק אחד מהם בזמן שהרכבת המהירה שועטת לכיוון המטוס. השוטרים אז מצליחים לפנות מההריסות את הטייס, פניו מגואלות בדם, כשרגע לאחר מכן הרכבת פוגעת במה שנותר מכלי התעופה ושוברת אותו לחתיכות.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo