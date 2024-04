"אמא שלי היא מקור השראה עבור כולנו": בני משפחתה של אריקה דה סאוזה ויירה נונז שוברים שתיקה ומגיבים למעצרה. לוקאס נונז דוס סנטוס, בנה של החשודה, טען בשיחה עם אתר החדשות הברזילאי Fantastico שאימו חפה מפשע – ומעולם לא עשתה דבר רע לאיש.

"אמא שלי גידלה 6 ילדים בעצמה ומעולם לא הייתה צריכה לגנוב שום דבר מאיש", אמר דוס סנטוס. "אמי בחיים לא הונתה אף אחד. היא חינכה אותי ואת חמשת אחי, והיא חינכה אותנו מצוין. החיים שלנו מצוינים בגללה ואמא תמיד הייתה ההשראה שלנו".

WARNING, GRAPHIC CONTENT: Lucas Nunes dos Santos said that his mother Erika de Souza Vieira Nunes, 43, is innocent of any wrongdoing - she has been accused of trying to get her uncle's money before he diedhttps://t.co/qklMWF4DUb pic.twitter.com/577J4RLTEP