אישה שהופרדה מהוריה לפני 25 שנה עשתה את הבלתי יאמן והתאחדה איתם כנגד כל הסיכויים. בל ברבו, כיום בת 26 ומתגוררת ביוטה, ארה"ב, התייחסה למפגש המרגש בשיחה עם כלי התקשורת בבריטניה וסיפרה שהצליחה למצוא את אביה ואמה בעזרת קבוצת פייסבוק – לאחר שגילתה את האמת הטרגית על נסיבות האימוץ שלה.

ברבו סיפרה שתמיד היה לה ברור שהיא לא דומה לשאר בני משפחתה בארה"ב. בגיל 8, הוריה חשפו בפניה שהיא מאומצת ונולדה במקור ברומניה. מאז היא הייתה סקרנית מאוד לגלות מה גרם להוריה למסור אותה למשפחה אחרת. במרוצת הימים, התברר לה שהיא כלל לא נמסרה לאימוץ, אלא נחטפה על ידי סוחרי בני אדם ונמכרה להוריה המאמצים.

בשנת 1995, כשהייתה רק בת שנה, בל אושפזה בבי"ח מקומי לאחר שחלתה. הוריה, מרג'רי וזמבילה, עזבו אותה במחלקה למשך הלילה וכשחזרו בבוקר, נחרדו לשמוע מהרופאים שמצבה של בתם התדרדר והם נאלצו לקבוע את מותה. בצער רב, ההורים פנו חזרה לביתם לפני שאחת האחיות במחלקה ניגשה אליהם בחשאי וחשפה בפניהם את האמת המצמררת.

זמבילה ומרג'רי השתמשו בשארית כספם בשביל לבקר בכל בתי היתומים בסביבה בתקווה למצוא את בתם – אך כל מאמציהם היו לשווא. בל הייתה אבודה ובסופו של דבר, נמכרה להורים מארה"ב. 25 שנים מאוחר יותר, חלה תפנית משמעותית בפרשה לאחר שבל החליטה לחפש את הוריה הביולוגים.

בשנת 2019, היא הצטרפה לקבוצת פייסבוק שנועדה להפגיש בין ילדים מאומצים שנולדו ברומניה והוריהם. לקח לחברי הקבוצה 48 שעות למצוא את אחיה בן ה-20. שלושה שבועות מאוחר יותר, היא כבר שוחחה עם מרג'רי וזמבילה.

This is Belle Barbu reuniting with her mother and family 25 years after being kidnapped as a newborn from a Romanian hospital. O.U.R. Founder Tim Ballard was honored to support and attend this special reunion in our name. https://t.co/klcUG5t06U pic.twitter.com/3qeOY36C0v