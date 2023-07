כשרבקה טאונסנד מקונטיקט הייתה בת 17 היא קיבלה על עצמה משימה: לכתוב רשימה של דברים שאותם היא רוצה לעשות לפני מותה. בין הסעיפים אפשר היה למצוא נסיעה לספרד, נשיקה בגשם ולהציל חיים של מישהו אחר. היא כתבה הכל על מכתב והשאירה אותו על מיטתה. את שני היעדים הראשונים היא השלימה עוד כשסיימה את התיכון. הוריה לקחו אותה לטיול בספרד, שם היא פגשה בחור חמוד בשם ניקו ואיתו, איך לא, התנשקה לראשונה בגשם.

ב-2 ביולי, עם סיום הלימודים, הצעירה הציצה שוב במכתב שכתבה לעצמה, קראה אותו והשאירה אותו על מיטתה. באותו הלילה היא הלכה לצפות בזיקוקים בעיירה סמוכה. בסביבות השעה תשע בערב היא חצתה את הרחוב עם חברה בנג'מין כשלפתע מכונית שעתה לעברם. רבקה דחפה את בנג'מין במהירות והצילה את חייו.

בנג'מין אומנם נפצע באורח קשה אבל מצבו היה יציב. רק שכאן לצערנו לא מסתיים הסיפור. בזמן שטאונסנד הצילה את אותו החבר, היא נדרסה על ידי המכונית ומתה במקום – בדיוק כשהצליחה להגשים את היעד השלישי ברשימה שלה.

In 2015, a 17-year-old girl called Rebecca Townsend completed her bucket list right before she was hit by a car. Her final goal on her bucket list was to save a life. She died pushing her friend out of the path of the car, sacrificing herself. pic.twitter.com/FIxjChXGWn