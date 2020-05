תעלומת היעלמותה של נערה בריטית קיבלה תפנית בלתי צפויה והפכה לחקירת רצח, לאחר שרשויות החוק מצאו את גופתה המתה ביער בדרום אנגליה. נכון לעכשיו, המשטרה עדיין לא הודיע על מעצרם של חשודים במעשה, אך הרשויות כן התירו לפרסום את שמותיהם של שני חשודים בחטיפה של הקורבן - לואיס סמית' בת ה-16.

הנערה הבריטית נראתה בחיים בפעם האחרונה בעיר האנט בשעות הערב של יום הניצחון, אשר נערך ב-8 במאי. הנערה התגוררה אצל בת דודתה ובעלה, בני הזוג שיין וסיג'יי מייס, לאחר שאלו הפכו לאפוטרופוסים שלה. בשבוע שעבר, בני הזוג נעצרו על ידי המשטרה בחשד לחטיפה של הנערה.

שכנים מספרים כי שוטרים ערכו ביום שישי האחרון מבצע חיפוש בדירתם ואף החרימו חפצים מסוימים. גופתה של הנערה נמצאה כמה ימים מאוחר יותר ובמרחק של כקילומטר מדירתם של בני הזוג. גורמים המעורים בפרטי החקירה מספרים שגופתה של סמית' נמצאה שרועה ללא רוח חיים בשטח מיוער הסמוך לעיר פורטסמות'.

Missing Louise Smith found dead in woodland near Havant https://t.co/mQ41CIFU96 pic.twitter.com/bnU48yNLvy — Daily Echo (@dailyecho) May 22, 2020

Married couple arrested on suspicion of kidnapping Louise Smith, 16, pictured https://t.co/X4DLf1fOVM pic.twitter.com/cYdzsbSb2t — Daily Mirror (@DailyMirror) May 24, 2020

הגופה הועברה לבדיקה פתולוגית וסיבת המוות טרם התבררה. מעבר לזה, חוקרי המשטרה עדיין לא חשפו האם בני הזוג חשודים ברצח המזעזע. מאז הפרסומים על מותה של הנערה, חבריה של הקורבן ותושבי הסביבה פקדו את האזור שבו נמצאה גופתה והתאבלו על מותה של הצעירה.

"לואיס הייתה נערה יפהפייה ממשפחה נהדרת", סיפרה ג'קי מרדית', חברה של בני המשפחה. "היא הייתה טינאייג'רית טיפוסית, תוססת ומצחיקה. אפשר היה לדבר איתה בקלות ועל הכל, היא הייתה פשוט מקסימה, חברותית ותמיד הייתה נחמדה לכולם".

16-year-old Louise Smith was last seen leaving her home on Somborne Drive in Havant, Hampshire's Leigh Park neighborhood on May 8th, 2020 around midday; she told her family she was going to a friend's house & would back in about an hour because her boyfriend was spending the pic.twitter.com/ouTXJxgQ8L — Missing Persons Planet (@Home4theMissing) May 17, 2020

קאסי רולינס, אחותו של שיין, התייחסה למעורבות של אחיה בפרשה וטענה כי זה בלתי נתפס שהוא רצח את הנערה. "הוא לא עשה שום דבר לא בסדר", אמרה והוסיפה. "שיין היה זה שהכניס אותה לביתו. הוא אדם טוב לב, אדם שעוזר לכולם. אני חושבת שהמשטרה עצרה אותו כי הם היו חייבים לעצור אותו בשביל החקירה. שיין וסיג'יי היו אלה שטיפלו בה, אלו שדיווחו על היעלמותה ואלו שיצרו קשר עם שאר בני המשפחה. הם אלו שהפעילו את הקבוצות ברשתות החברתיות".

בני הזוג שוחררו בערבות מן המעצר, אך הם עדיין חשודים בחטיפה של הנערה. נכון לשעה זו, רשויות החוק ממעטות לחשוף פרטים על התקרית. הפרשה עדיין נחקרת על ידי המשטרה המקומית.