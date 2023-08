כדורגלן לטיני נהרג בנהר בקוסטה ריקה אחרי הותקף על ידי קרוקודיל. עדי ראייה סיפרו שחזוס אלברטו לופז אורטיז, בן 29 ואב ל-2, נכנס לטבול בנהר הריו קניאס (Rio Cañas) ב-29 ביולי, כשלפתע הזוחל האימתני התנפל עליו, גרר אותו מתחת למים והטביע אותו.

עובר אורח שהיה במקום בזמן התקרית תיעד את הרגע המזעזע שבו הקרוקודיל שחה סמוך לפני המים עם אורטיז במלתעותיו. תושבים מקומיים אז עקבו אחר הזוחל עם סירה וירו בו למוות על מנת שיוכלו לאסוף את גופתו של הכדורגלן הצעיר.

בני משפחתו של אורטיז פתחו קמפיין לגיוס כספי המונים בעקבות מותו, על מנת לממן את הוצאות הלוויה שלו. לפי הפרסומים בכלי התקשורת בקוסטה ריקה, כ-1,000 אנשים השתתפו בלוויה של הכדורגלן – שמוכר בקרב עמיתיו לקבוצה בכינוי "צ'וּצ'ו".

דוברות דיפורטיבו ריו קניאס, מועדון הכדורגל שבו שיחק אורטיז, התייחסו לתקרית הטרגית בפוסט בחשבון הפייסבוק של הקבוצה וכתבו: "היום הוא יום קשה בשביל כולנו. נזכור אותך כשחקן, כמאמן, כחבר לקבוצה, כאב וכאיש משפחה. לנצח תישאר בליבנו צ'וּצ'ו. עוף גבוה חבר יקר".

