כדור מסתורי ממתכת נשטף אל חופי העיר הממאצו, יפן, ועורר בהלה ציבורית. האובייקט הבלתי מזוהה נמצא אתמול בבוקר על ידי עוברת אורח בחוף אנשוּ. על פי הפרסומים, מדובר בכדור ברזל בקוטר של כ-1.5 מטר עם טבעות בשני הקטבים שלו שנראות כאילו נועדו להתחבר למשהו. האישה שמצאה את הכדור דיווחה למשטרה על הממצא החשוד ובמוקד הזעיקו חבלנים לזירה.

חבלנים תועדו על ידי כלי תקשורת יפניים בוחנים את הכדור מקרוב, בזמן שכוחות משטרה כיתרו את האזור. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שעד מהרה התברר שהחפץ החשוד לא מכיל חומר נפץ, ובדיקות אחרות חשפו שהוא חלול. הכדור פונה מהזירה וחוף הים נפתח שוב לרוחצים בסביבות השעה 16:00. נכון לעכשיו, המשטרה עדיין לא פרסמה במה מדובר.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw