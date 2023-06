שרידי גופתו של האזרח הרוסי שנטרף בסוף השבוע האחרון על ידי כריש בים האדום נמצאו בקיבתו של הדג, כך לפי רשת החדשות הערבית "אל-ערביה". התקרית אירעה מול חופי העיר הורגאדה, ששוכנת בחופה המזרחי של מצרים. עדי ראייה סיפרו שהקורבן – ולדימיר פופוב (23) – הותקף בזמן ששחה במים וצעק לאביו שיעזור לו, לפני שבעל החיים משך אותו מתחת למים.

תיעוד התקיפה עלה מאז לרשתות החברתיות ונצפה מיליוני פעמים. "זה היה מחזה נוראי", סיפר עובר אורח שהיה במקום לסוכנות הידיעות הרוסית BAZA. "חלקים ממנו היו מפוזרים בכל עבר. זה קרה ממש מול העיניים שלי". אביו של ולדימיר, יורי, היה גם הוא עד לתקרית ותיאר את רגעי האימה לרשת החדשות הרוסית 112.

אזהרה: התיעוד קשה לצפייה

Jaws was just a movie, right?



Tourists visiting the popular Egyptian resort of Hurghada [Africa] watched a man get eaten alive by a shark just feet away from a crowded beach. pic.twitter.com/CpmaPdQpGC