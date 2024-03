טבח בפינת החי: ילד בן 9 מהולנד נתפס לאחר שהרג 11 בעלי חיים בפינת ליטוף. לפי הפרסומים, הילד – שפרטי זהותו לא פורסמו – חנק למוות 9 ארנבים ו-2 שרקנים לפני שעובדי המקום הבחינו בו.

תקרית האימים אירעה ביום שני שעבר (ה-11 במרץ) בפינת חי בעיר הוק ואן הולנד, הסמוכה להאג. אחד מעובדי המקום התייחס לתקרית וסיפר שהוא ועמיתיו נותרו מזועזעים ממעשיו של הילד. לדבריו, בן ה-9 לא הפגין שום רגש בזמן מעשיו וכשנשאל מה הניע אותו להרוג את בעלי החיים, לא הייתה לו תשובה.

שוטרים שהוזעקו לפינת החי לקחו את הילד, שהיה במקום לבדו. לפי ממצאי החקירה הראשונית, בן ה-9 ביקר בפינת הליטוף בעבר עם מבוגר אחראי. מפרקליטות המחוז נמסר כי לא יוגש כתב אישום נגד הילד מכיוון שהוא מתחת לגיל 12.

