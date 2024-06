בית המשפט בניו זילנד גזר 18 שנות מאסר על אם שרצחה את שלושת בנותיה. לורן דיקאסון הורשעה ברצח המשולש באוגוסט של השנה שעברה, אחרי שחנקה את הבנות – מאיה וקרלה בנות ה-2 ואחותן הגדולה ליאני בת ה-6 – בזמן שהן ישנו. בת ה-41 הודתה בחקירתה כי הרגה את הבנות, אבל כפרה באשמת הרצח וטענה שבאותו זמן היא לא הייתה מודעת למעשיה כי היא סבלה מדיכאון אחרי לידה.

דיקאסון נידונה לרצות 18 שנים בכלא, ללא תקופת מאסר מינימלית, ותישלח בהתחלה למחלקה פסיכיאטרית סגורה – עד שמומחים יקבעו שהיא כשירה נפשית לעבור לבית הסוהר. היא תוכל להגיש בקשה לוועדת השחרורים 6 שנים לאחר תחילת גזר דינה.

השופט קמרון מנדר התייחס לגזר הדין בשיחה עם אתר החדשות הניו זילנדי NZ Herald ואמר שלהערכתו, מאסר עולם הוא עונש לא צודק למישהי במצבה של דיקאסון. הנוכחים בבית המשפט סיפרו שהאם לא הגיבה בזמן מתן גזר הדין. בהצהרה שהוקראה על ידי סנגורה, דיקאסון לקחה אחריות על מעשיה והתנצלה בפני בעלה – גראהם.

"אני אהבתי את ליאני, מאיה וקרלה מכל הלב. שום התנצלות לא תספיק והמילים שלי ישמעו חלולות לאחרים", כתבה דיקאסון. "למרות זאת, אני רוצה שאנשים ידעו שהבנות שלי גרמו לי להיות מאושרת והן היו מרכז עולמי. אני נחרדת ממעשיי, מהכאב, מהחרדה והטראומה שגרמתי לכל מי שאהב אותן. אני מתגעגעת אליהן בכל יום". בהמשך, היא ציינה שברצונה להעלות מודעות לגבי הסכנות של דיכאון אחרי לידה.

"אני מדרבנת משפחות של אנשים אחרים לחפש את הסימנים החשודים", הוסיפה דיקאסון. "אם את סובלת מדיכאון אחרי לידה וחווה את תסמיני המחלה, ספרי את זה לאנשים שקרובים אלייך. אסור שאנשים אחרים יחוו את הכאב ושברון הלב הזה".

במשפט של דיקאסון עלה כי היא התמודדה עם מחלות נפש במשך עשרות שנים ובגיל ההתבגרות, אף אובחנה עם דיכאון. ממצאי חקירת הפרשה העלו שתסמיניה הוחמרו אחרי לידת בנותיה והיא נפגשה עם פסיכיאטר לצורך טיפול בדיכאון אחרי לידה. בחקירתה, האם הודתה שהחלה לחשוב על פגיעה בבנותיה כמה חודשים לפני הרצח המשולש.

