פעיל פרו-פלסטיני הובא למעצר בניו יורק לאחר שתועד מאיים על נוסעים "ציונים" ברכבת התחתית. אנאס סאלח, בן 24 מסטטן איילנד, הסגיר את עצמו למשטרה בליווי סנגורו כיממה אחרי שרשויות החוק פרסמו שהוא מבוקש לחקירה. הפעיל מואשם כעת בעבירת כפייה (coercion).

החשוד עלה לכותרות ב-10 ביוני, אז הוא תועד צועק בקרון של הרכבת התחתית בניו יורק: "תרימו את הידיים אם אתם ציונים, תחזרו אחריי. זאת ההזדמנות שלכם לצאת החוצה". הסרטון הפך מאז לוויראלי ברשתות החברתיות אחרי שעלה בחשבונות של ארגונים שנאבקים באנטישמיות בארה"ב.

Leftist agitators intimidate Jews on NYC subway: "Raise your hands if you're a Zionist! This is your chance to get out!" pic.twitter.com/GXgJlV4bgU

NYPD Detectives are looking for this individual - wanted in connection to a criminal incident on 6/10 inside a packed subway car at Union Square station - where he shouted “raise your hands if you’re a Zionist, this is your chance to get out.” If you know who he is - contact… pic.twitter.com/Yj4aFsDA6O