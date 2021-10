רשויות החוק בקולורדו התירו לפרסם תיעוד מהרגע המטריד בו שוטרים מצאו את גופתה של איימי קרלסון, מנהיגת הכת "Love Has Won". סגני שריף של מחוז סוואש פשטו על הקרוואן בעקבות דיווח של אחד מחברי הכת ומצאו את גופתה הרקובה של בת ה-45 שרועה על מיטה בתוך שק שינה.

בסרטון ממצלמת האפוד של אחד הסגנים אפשר לראות את השוטרים ניגשים למיטה, שקושטה עם מנורות חג המולד, שם שכבה הגופה של קרלסון. על עיניה הם מצאו אבקת נצנצים. התקרית ארעה בחודש אפריל האחרון, אז נעצרו 7 בני אדם בזירה בחשד להתעללות בילדים, התעללות בגופה ושיבוש הליכי חקירה.

