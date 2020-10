בכירים במשרד המשפטים האמריקאי הודיעו השבוע כי לראשונה מזה 70 שנה, אישה תוצא להורג באמצעות זריקה קטלנית במסגרת גזר דין מוות שנגזר עליה.

האישה, ליסה מונטגומרי בת ה-43, נמצאה אשמה ברצח של בובי ג׳ו סטינט, צעירה הרה בת 23 ממיזורי, שנחנקה למוות ע"י מונטגומרי ב-2004. הרוצחת חתכה באמצעות סכין את בטנה של ג'ו סטינט והוציאה מתוכה את העובר שלה. למרבה המזל, העובר נותר בחיים – ויקטוריה ג׳ו סטינט היא כיום נערה בריאה בת 16. עונש המוות, שנקבע ל-8 בדצמבר בבית כלא באינדיאנה, יהווה את ההוצאה להורג הפדרלית השמינית השנה, לאחר שממשל טראמפ אפשר אותן שוב אחרי הפסקה של 17 שנים.

מונטגומרי הורשעה בכך שפנתה לסטינט אונליין תחת השם דרלין פישר, וטענה שהיא מעוניינת לקנות ממנה כלב. היא שיקרה וטענה שגם היא בהיריון, מה שהוביל לחיבור ראשוני בין השתיים. הן נפגשו ב-16 בדצמבר בביתה של סטינט ושם חנקה אותה מונטגומרי באמצעות כבל תאורה ורוד, חתכה את התינוקת מבטנה וניסתה להעמיד פנים שהיא שלה.

