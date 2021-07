24 ביוני, 2018. קמרון וסבין שניידר בדיוק יצאו בשעות הבוקר מביתם בעיר מלבורן, אוסטרליה, והשאירו במקום את בתם הגדולה – ביילי. מצבה היה מדוכדך מאז שחזרה הביתה בסביבות 08:00, אחרי שרבה עם בן זוגה ואף קבעה שהוא נפרד ממנה. הוריה אמרו לה שבכוונתם לחזור תוך כמה שעות לפני שנפרדו לשלום. בפעם האחרונה שהם ראו אותה בחיים, היא צפתה בנטפליקס ושכבה על הספה בסלון עם כלבת המשפחה, עדנה.

קמרון וסבין חזרו לביתם מאוחר יותר והבחינו מיד שביילי עישנה במקום. לא היה כל סימן אליה בסלון, אבל הם כן מצאו את כוס היין שהיא שתתה ממנה זמן קצר קודם לכן. בני הזוג צעדו לכיוון המטבח עם המצרכים ושם התגלתה הזוועה.

גופתה של ביילי הייתה שרועה ללא רוח חיים על רצפת הקרמיקה, כשראשה נשען על הפאנלים בקיר הצמוד לאחד מארונות המטבח. סביב צווארה, נכרך בחוזקה כבל חשמל אותו היא לקחה מחדר האמבטיה. היא הייתה מחוסרת הכרה ולא נשמה. קמרון חתך את הכבל והחל לבצע פעולות החייאה, בזמן שסבין התקשרה למוקד החירום. צוות אמבולנס הוזעק למקום בתקווה להציל את חייה, אבל כל שנותר להם לעשות היה לקבוע את מותה. היא הייתה רק בת 25.

ביילי נולדה בשנת 1993 והייתה האחות הגדולה מבין שלושה. במקור ממדינת קווינסלנד, היא עברה עם משפחתה למלבורן ושם נרשמה בגיל 19 ללימודי רפואת שיניים. למרות זאת, החלום הגדול שלה תמיד היה לטייל בכל העולם ולעבוד בתור דוגמנית. יופייה של ביילי הוביל אותה עד מהרה לסטים של צילומי דוגמנות ברחבי העולם ואפילו פתח לה דלתות בסצינת המועדונים האוסטרלית. על פניו, נותר רושם כאילו החלום של היפהפייה הצעירה התחיל להתממש – אבל בני משפחתה יעידו שאותה תקופה מסמלת דווקא את תחילת ההתדרדרות במצבה הנפשי.

חבריה סיפרו מאוחר יותר שבאותה תקופה ביילי החלה לשתות אלכוהול בכפייתיות ואפילו לצרוך קוקאין. עד מהרה, אורח החיים החדש שלה הוביל אותה להתמודד עם בעיות נפשיות והיא החלה לסבול מחרדה ודיכאון – והתרופות הפסיכיאטריות לא איחרו להגיע. בגיל 24, הוריה הצליחו לשכנע אותה לחזור לגור איתם במטרה לשקם את חייה. זמן קצר לאחר מכן, היא אפילו נרשמה ללימודים פעם נוספת ואפילו התקבלה לעבודה במרפאת שיניים. למרות זאת, היא המשיכה לקבל עבודות דוגמנות מזדמנות ולבלות במועדוני לילה בעיר.

בתחילת 2018, זמן קצר אחרי ששבה מסט צילומים אקזוטי באי באלי, אינדונזיה, ביילי הודיעה לבני משפחתה שהיא התחילה מערכת יחסים עם גבר חדש, אנתוני המפל. מוכר היטב בסצינת חיי הלילה בעיר מלבורן, המפל טיפח לעצמו מוניטין בתור אחד מאמרגני האירועים המוכרים ביותר במדינת ויקטוריה. מעבר לזה, הוא הגיע ממשפחה מיוחסת מאוד במלבורן, כאשר אביו היה שופט בבית המשפט העליון ואימו החורגת הייתה שופטת גם כן. למרות זאת, בן ה-51 היה מוכר גם בקשר שלו לאחד מתיקי המוות הביזאריים ביותר שנחקרו באוסטרליה בעשורים האחרונים.

'One day the truth will come out' in Phoebe case, says Antony Hampel's sister: About seven months ago, a photograph… https://t.co/dTGXSCem8C pic.twitter.com/RI0Kx5f2Lp

חקירת מותה של פיבי הנדסג'וק נחשבת עוד היום לפרשה שנויה במחלוקת – בעיקר בגלל מסקנותיה. גופתה של בת ה-24 נמצאה בחדר הזבל של בניין היוקרה "בלנקיאה" בחורף של 2010, אחרי שנפלה 12 קומות דרך פיר הזבל - פרשה שסיפרנו לכם עליה לפני שבוע בדיוק. מומחים לרפואה משפטית קבעו בתום חקירה ארוכה ומסועפת שמותה של פיבי היה תוצאה של תאונה, אחרי שזו נטלה תרופות שינה וצרכה אלכוהול. אף על פי כן, רבים חושבים עוד היום שייתכן מאוד שאדם מסתורי אחראי למותה – זאת לאחר שהתבררו שהחקירה נמרחה יותר מדי זמן ושורה של כשלים מצד הבלשים נחשפו.

אחת הסברות שעלו בנוגע למותה של פיבי הייתה שבן זוגה המפל היה מעורב בצורה כזו או אחרת. גורמים המעורים בפרטי התקרית העידו כי האמרגן התנהג משונה מאוד בשעות הראשונות אחרי שמצאו את גופתה של זוגתו הצעירה. על פי העדויות, בחלק מהזמן הוא הפגין ניכור כלפי מותה ומאוחר יותר, העמיד פנים שהוא בוכה. שוטרים אמנם בדקו את מחשבו האישי והטלפון הנייד שלו אחרי התפוצצות הפרשה, אך הוא מעולם לא נעצר או נחקר בחשד למעורבות במותה של פיבי.

7 שנים חלפו מאז הפרשה, לפני שהמפל התחיל לצאת עם ביילי שניידר. השניים ניהלו מערכת יחסים במשך 9 חודשים ונפרדו בקיץ של 2018. יום למחרת, ביילי נמצאה מתה במטבח בבית הוריה. חלפו כמעט 8 שנים בין שתי הפרשות וכעת, אחרי שהתבררה מערכת היחסים האינטימית של המפל עם ביילי, רבים תהו אם יש באמת קשר בין שני המקרים.

חקירת מותה של ביילי שניידר הועברה למומחים מהמכון לרפואה משפטית במדינת ויקטוריה, אלו ניסו להבין מה באמת קרה בזמן שקמרון וסבין היו מחוץ לבית. בדיקת טוקסיקולוגיה חשפה במחזור הדם של ביילי שרידים של אלכוהול, קוקאין, זנקס וזולופט. היא נמצאה בזירה עם דימום מהנחיריים שלה. על פניו, עשה רושם שבת ה-25 שמה קץ לחייה על ידי תלייה. למרות זאת, בני המשפחה לא מצאו שום מכתב התאבדות בביתם. מעבר לזה, חוקרים לא הצליחו לקבוע בוודאות מה הייתה נקודת העוגן של הלולאה וציינו שלא היה ברור מאיפה תלתה את עצמה בזירה.

בהתחשב בעובדה שלא היה ברור מאיפה ביילי נתלתה, הוריה טענו שייתכן שמישהו חנק אותה למוות בזמן שהם יצאו לקנות מצרכים. הסברה הזו בסופו של דבר בוטלה על ידי הפתולוגים, מאחר שחוקרים לא מצאו שום ממצאים לכך בזירה. מאוחר יותר, הם טענו שביילי כנראה קשרה את הכבל החשמלי לאחת מידיות הארונות במטבח. עד היום, לא ברור מאיפה היא תלתה את עצמה בזירה.

בדיקה של המשטרה העלתה שביילי סיפרה להוריה ערב קודם לכן שהיא תבלה את הלילה בביתו של אנתוני – אך זה התברר להיות לא נכון. מתשאול של חבריה עלה כי היא הלכה מהבית של הוריה היישר למועדון לילה, שם היא עבדה בתור רקדנית, ועזבה בסביבות השעה 01:00. משם, היא נסעה למסיבה באחד הפרברים של מלבורן ושם בילתה את שארית הערב. בסופו של דבר, היא נסעה משם הביתה במונית בסביבות השעה 08:00.

2 deaths - one common denominator. Notice the man in the picture?

Bring Justice to our dear friend Phoebe Handsjuk, and most recently Baillee Schneider.

Share this post. Make them listen to us.#justiceforphoebehandsjuk #justiceforbailleeschneider pic.twitter.com/ybaEK5cBMI