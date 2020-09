רצח המוני בקנדה: רשויות האכיפה באונטריו אישרו את הדיווחים לפיהם חמוש התפרץ לביתם של בני משפחה ורצח ארבעה מהם – האב ושלושת ילדיו. מאוחר יותר, התברר שגם האם נפצעה בתקרית המזוויעה והיורה, ששם קץ לחייו זמן קצר לאחר מכן, היה אחיה הקטן.

הפרשה התפוצצה אחרי שכוחות המשטרה בעיר אושווה, השוכנת מזרחית לטורונטו, הוזעקו לבית משפחת טריינור בעקבות דיווחים על ירי. עדי ראייה סיפרו כי ניתן היה לראות את האם, לורטה, זועקת לעזרה ברחוב אחרי שנורתה ברגלה. שוטרים שהגיעו למקום נכנסו לזירת הפשע, שם הם מצאו את גופותיהם של כריס טריינור (האב בן ה-50), ברדלי (20), אדלייד (15) וג'וסף (11). כמו כן, הם איתרו את גופתו של היורה, מיטשל לפה בן ה-48, שירה בעצמו למוות.

Memorial outside Oshawa home grows for the Traynor family, coroner confirmed late Sunday that father Chris, and three of his children, Bradley (20yrs), Adelaide (15yrs) and Joseph (11yrs) were the victims of a shooting in their own home - more @globalnewsto @globalnews pic.twitter.com/R6GyNYsdkq