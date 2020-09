אם צעירה ממרלינד, ארה"ב, מתה בהתנגשות חזיתית של מכונית הספורט שלה, שעות לאחר שפרסמה פוסטים ברשתות החברתיות בהן התרברבה ברכב. הנהגת, סטפני אנג׳ליקה וסקז בת ה-25, הייתה בעיצומו של הליך משפטי לאחר שהואשמה בנהיגה בשכרות מוקדם יותר השנה.

וסקז, שנהגה במכונית טויוטה סופרה 2020 צהובה, התנגשה בהונדה אקורד 2001 בליל רביעי שעבר, באחד הצמתים באזור מחוז מונטגומרי שבמרילנד, לאחר שתיעדה את הנסיעה בסמארטפון. מותה נקבע במקום יחד עם הנוסע שישב לצדה במכונית, ג׳ונתן צ׳רקס בן ה-35. נהג ההונדה, הריברטו סנטוס גונזלס בן ה-40, הובהל לבית החולים המקומי עם פציעות חמורות. שלוש מכוניות נוספות שחנו באזור התקרית ניזוקו, בעוד הסופרה של וסקז נמחצה לחלוטין ועוררה לא מעט תשומת לב של עוברי אורח. לפי דו״ח המשטרה, המהירות המוגזמת של הסופרה היא זו שגרמה להתנגשות.

Stephanie Angelica Vasquez was killed along with her passenger when her 2020 Toyota Supra smashed into a Honda Accord last Wednesday.



She had posted the words 'Imma kill it on the high way' beforehand. R.I.P. to her pic.twitter.com/2AtWEmRqVL